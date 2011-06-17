-NATO DENİZ KOMUTANLIĞI TÜRKİYE'DE MARMARİS (A.A) - 17.06.2011 - NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) Komutanlığı, Marmaris'teki Aksaz Deniz Üssü'nde düzenlenen törenle Hollanda'dan Türkiye'ye geçti. Törene, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Jan Paul Dirkse, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Nusret Güner, NATO Deniz Unsur Komutan Yardımcısı Koramiral Carlos Tortosa ve Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Şafak Yürekli ile üste görevli askerler katıldı. Tören kapsamında ilk olarak basın mensuplarına görev grubunda komuta kontrol gemisi olarak Haziran-Aralık 2011 döneminde görev yapacak olan TCG Oruçreis (F-245) fırkateyninde brifing verildi. Brifingde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gemi Komutanı Tuğamiral Sinan Azmi Tosun, ''SNMG-2 Komutanlığı, görev grubundaki ülkeler arasında rotasyonlu bir şekilde değişiyor. Bu sene de görev sırası bizde. Bu görev, ülkemizin NATO'ya katkısı açısından önem sağlıyor, hem de ülkemizin politikalarını NATO içerisinde yansıtmak açısından önemli. Kişisel olarak da bir deniz subayı için onurlu bir görev. Zaman zaman gemi sayısı yirmiye kadar çıkan bir gruba komutanlık yapacak olmak gurur verici. İsminin başında Türk sıfatı olan bir komutanla grupta bulunmak ülkemizin NATO içerisindeki temsili açısından da çok önemli'' dedi. Daha sonra alanda yapılan törende iki ülkenin marşlarının okunmasının ardından, Hollanda Deniz Kuvvetlerinden Tuğamiral Michiel B. Hijmans, NATO Daimi Deniz Görev Grubu Komutanlığını Tuğamiral Sinan Azmi Tosun'a devretti. NATO bayrağının Hollandalı askerlerden Türk askerlerine verilmesinin ardından tören sona erdi. TCG Oruçreis'in önünde gazetecilere toplu poz veren Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Jan Paul Dirkse ve beraberindeki komutanlar, fırkateyni gezerek görevli personele başarı diledi. Üye ülkelere ait fırkateynlerden oluşan ve 1992 yılından itibaren faaliyetlerini sürdüren SNMG-2'nin komutası, bu kuvvete gemi tahsis eden ülkeler tarafından bir yıl süreyle yerine getiriliyor.