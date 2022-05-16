NATO'dan Ukrayna'ya 'açık uçlu destek' mesajları

T24 Dış Haberler

Gündeminde kuzeye doğru genişleme olan NATO, pazar günü Ukrayna'ya vereceği desteğin açık uçlu olduğuna dair güvence verdi.

Pazar günü Berlin'de yapılan NATO dışişleri bakanları toplantısının ikinci gününde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna kendini savunmak için ihtiyaç duydukça askeri ittifakın askeri yardım sağlamaya devam edeceğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, "Ukrayna bu savaşı kazanabilir. Ukraynalılar cesur bir şekilde ülkelerini koruyorlar" dedi.

Öte yandan Rusya, Ukrayna'nın doğusunda ilerleme kaydetmeye çalışmaya devam ediyor. AFP'nin aktardığına göre Rus kuvvetleri doğuda bir nehri geçip Severodonetsk kentini kuşatmak istiyordu. Luhansk Valisi Sergey Gayiday, bu girişimi püskürtmeyi başardıklarını ifade etti.

Yerel yetkililer, Ukrayna'nın kuzey şehri Harkov'un çevresindeki bazı Rus askerlerinin de çekilmeye başladığını iddia etti.

İçişleri Bakanı Danışmanı Vadim Denisenko, Harkov çevresinde Ukrayna askerlerinin neredeyse Rusya sınırına ulaştığını ifade etti.

AFP, Ukrayna'nın Eurovizyon zaferinin ise savaş gölgesinde yaşayan halka moral kaynağı olduğunu belirtti.