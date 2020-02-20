NATO'dan Türkçe paylaşım: Türkiye NATO'dur

"We are NATO" (Biz NATO'yuz) etiketiyle yayınlanan videoda, Türkiye'nin NATO'ya katılım süreci ve Türkiye'nin NATO içerisindeki görevleri Türkçe olarak anlatılıyor.

Videoda, Türkiye'nin NATO'nun 'en aktif üyelerinden biri' olduğu belirtilirken, ülkenin NATO'ya ve NATO müttefiklerine desteğinin süreceği belirtiliyor.

Videoda ayrıca, "Müttefikler olarak ortak değerleri paylaşıyoruz. NATO'ya desteğimiz Türkiye'nin ittifaka katıldığı 1952 yılına dayanmaktadır. NATO görev ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ülkelerden biriyiz" ifadeleri yer alıyor.

Türkiye dün üyesi olduğu NATO'ya İdlib'e yönelik bir harekat gerçekleştireceğini bildirerek ittifaktan şehir üzerinde önleme uçuşu yapmasını talep etti.