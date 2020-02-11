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Dünya

NATO'dan Suriye ve Rusya'ya İdlib'deki saldırıları durdurma çağrısı

11 Şubat 2020 14:05

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İdlib'de sivillerin hedef alınmasını kınadı. İdlib'deki durumdan endişeli olduğunu ifade eden Stoltenberg, Suriye Ordusu ve Rusya'ya saldırı durdurma çağrısında bulundu.

Stoltenberg, İdlib'deki gelişmelerden "derin endişe" duyduğunun altını çizerek, sivilleri hedef alan saldırıların yüzbinlerce insanı yerinden ettiğine dikkati çekti. 

Ayrım yapmaksızın sivilleri hedef alan hava bombardımanlarının da gerçekleştiğini belirten Stoltenberg, "İdlib'deki saldırıları kınıyor, Esed rejimi ve Rusya'ya acilen saldırıları durdurma çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

 

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