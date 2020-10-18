NATO'dan S-400 açıklaması: Deneme yapıldığı doğruysa üzücü olur

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Türkiye'nin S-400 sistemlerini denediğine ilişkin haberler üzerine NATO'dan da açıklama geldi. Açıklamada, “Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi ile ilgili yaptığı herhangi bir test üzücüdür" ifadeleri yer aldı. NATO, "S-400, NATO'nun hava ve füze savunma sistemlerine entegre edilemez" dedi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, ABD'nin ardından NATO'dan da Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleri dinlediğine dair açıklama yapıldı. E-posta üzerinden yapılan açıklamada, "Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili yaptığı denemeler doğruysa, üzücü olur. Türkiye'nin alternatif çözümler bulmak için müttefikleriyle çalışması önemlidir" ifadeleri yer aldı.

Açıklama şöyle devam etti: "Sistem, müttefiklerinin uçak filosu sistemine risk oluşturabilir ve NATO müttefikleri arasında ilişkileri etkileyebilir. Bu Türkiye'nin ulusal bir kararı fakat S-400, NATO'nun hava ve füze savunma sistemlerine entegre edilemez"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman da Türkiye'nin S-400 sistemlerini denediğine ilişkin haberler üzerine, "Bu haberler doğru ise Savunma Bakanlığı bu testi güçlü bir şekilde kınıyor." açıklamasında bulunmuştu.