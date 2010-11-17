-NATO BÜYÜKELÇİSİ: BALİSTİK FÜZEDE ODAKLANDIK WASHINGTON (A.A) - 17.11.2010 - ABD'nin NATO nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Ivo Daalder, "Şu anda, balistik füzelerin yayılması tehdidi üzerinde odaklanmış durumdayız ve bu, herhangi bir tek ülkeden kaynaklanmanın ötesinde bir tehdit" dedi. Daalder, Washington'da telekonferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında, bir gazetecinin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın füze savunma sistemi projesiyle ilgili, "Türkiye, topraklarının genelinde böyle bir şey düşünülüyorsa komutasının Türkiye'ye verilmesi gerektiği" şeklindeki açıklamasını nasıl yorumladığı ve projede İran'ın isminin tehdit olarak telaffuz edilip edilmeyeceğine ilişkin sorusunu yanıtladı. Füze savunma sistemi konusundaki iş birliğine dair NATO kararının, İttifak'ın Avrupa toprakları ve nüfusunu balistik füze tehditlerine karşı koruyacak kapasiteye sahip olması yönünde taahhütte bulunmaya odaklanan bir karar olacağını kaydeden Daalder, "Kararın doğası bu. Komuta ve kontrol konusu da dahil olmak üzere, bunu nasıl uygulayacağımıza ilişkin tüm detaylar, daha sonra ele alınacak" dedi. -"DİĞER NATO KOMUTA YAPILARI GİBİ İŞLEYECEK"- Daalder, öncelikle, NATO'nun, nüfus ve topraklarını koruyacak bir sistemin kurulması kapasitesine sahip olması yönünde temel bir karar almaları gerektiğini belirterek, "Bu kararla birlikte, NATO tarafından finanse edilecek ve diğer NATO komuta yapılarının parçası gibi işleyecek bir komuta ve kontrol omurgasının oluşturulması kararının alınmasını bekliyor ve istiyoruz" diye konuştu. "Tehdidin nereden gelmekte olduğu konusunda ise NATO'yu balistik füze saldırısından koruyacak bir sistem inşa ettiklerini" ifade eden Daalder, "Tehdidin bugün ya da yarın nereden geleceği üzerinde odaklanmaktan ziyade, giderek daha fazla ülkeyi etkisi altına alan balistik füzelerin yayılması tehdidiyle başa çıkacak kapasitenin sağlanması üzerinde odaklanıyoruz" diye konuştu. Daalder, aynı gazetecinin, "O zaman belirli bir ülkenin ismini telaffuz etmeyi düşünmüyorsunuz, doğru mu?" sorusu üzerine, "Şu anda, balistik füzelerin yayılması tehdidi üzerinde odaklanmış durumda olduklarını ve bu tehdidin herhangi bir tek ülkeden kaynaklanmanın ötesinde bir şey olduğunu, birçok ülkenin tehdit oluşturabileceğini" söyledi.