NATO: Türkiye'nin yanındayız

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 5 kişinin ölümüne neden olan ve Suriye tarafından gelen top mermisinin ardından Türkiye'nin çağrısı üzerine NATO Konseyi, büyükelçiler düzeyinde toplandı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada Suriye kınanırken "Türkiye'nin yanındayız" mesajı verildi.

Suriye'den atılan top mermisinin Akçakale'de 5 kişinin ölümüne 9 kişinin yaralanmasına neden olmasının ardından Türkiye'nin yaptığı çağrı üzerine NATO Güvenlik konseyi Brüksel'de büyükelçiler düzeyinde toplandı.

Toplantıda Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Haydar Berk Türkiye-Suriye sınırında yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Toplantının ardından NATO Konseyi, Suriye'yi şiddetle kınadı, güvenlik ve dayanışma ilkeleri çerçevesinde "Türkiye'nin yanında olduğunu" bildirdi. Oybirliğiyle açıklanan kararda, Suriye'ye saldırgan eylemlerine ve uluslararası hukuk ihlallerine derhal son vermesi uyarısı yaptı.

Birleşmiş Milletler de uyardı

Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suriye'den atılan top mermisinin Akçakale'ye düşmesinin ardından Suriye hükümetini komşularının toprak bütünlüğüne saygı göstermesi konusunda uyardı.

BM Sözcüsü Martin Nesirky, Türkiye-Suriye sınırında yaşananların Suriye'deki çatışmaların sadece Suriye halkının güvenliğini tehdit etmediğini, komşularına da zarar verdiğini bir kez daha gösterdiğini açıkladı.

Genel Sekreter Ban'ın birçok kez Suriye'deki çatışmaların Suriye halkı için trajik sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunduğuna işaret eden Nesirky, Ban'ın Suriye hükümetine kendi halkına karşı şiddet uygulamaya son vermesi ve Suriye'deki tüm taraflara da 18 aylık çatışmaya son vererek, barışçıl bir çözüme varmaları çağrısını yenilediğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi de, Akçakale olayına tepkisini ortaya koymak için bir açıklama üzerinde çalışıyor.

ABD: Müttefikimizin yanındayız

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Suriye kınanırken Türkiye için "Müttefikimizin yanındayız" dedi. Beyaz Saray, sorumluluğu olan bütün tarafları Beşşar Esad'ın çekilmesi için desteğe çağırdı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan üst düzey askeri bir yetkili, CNN'e yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'nin Akçakale'ye yönelik saldırısının ardından bölgede sıcak çatışma yaşanmasını beklemediklerini duyurdu.