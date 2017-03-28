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Dünya
Deutsche Welle

NATO buluşması öne çekildi

Brüksel’deki NATO dışişleri bakanları toplantısı ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson‘ın katılabilmesi için öne alındı.

28 Mart 2017 01:43

ABD Dışişleri Başkanı Rex Tillerson cuma günü Brüksel'deki NATO bakanlar toplantısına katılacak. NATO sözcüsü, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Tillerson’ın Brüksel’e geleceğini doğruladı ve 5 ile 6 Nisan tarihlerinde yapılması öngörülen toplantının 31 Mart’a çekildiğini bildirdi.

Tillerson daha önce Nisan ayı başında yapılması planlanan NATO dışişleri bakanları toplantısına katılmayacağını açıklamıştı. Ancak altı ayda bir yapılan toplantının askeri açıdan en güçlü NATO üyesinin bakanı olmadan pek bir anlamı olmayacağı için bu karar şaşkınlık yaratmıştı.

Tillerson’ın bu kararının ardından NATO, dışişleri bakanlarını bir araya getirecek buluşma için alternatif bir tarih arayışına girmiş, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da bu amaçla Cuma günü çıkmayı yapmayı planladığı Moskova ziyaretini ertelemişti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasında NATO’yu sert bir dille eleştirmesi ve NATO’nun ‘miadının dolmuş’ olduğu yönündeki açıklamaları yüzünden, yeni ABD yönetiminin NATO'ya ilişkin açıklamaları dikkatle takip ediliyor.

Trump seçildikten sonra ise eleştirilerinin dozunu azalttı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda Trump'ın "NATO’yu güçlü bir şekilde desteklediği" dile getirildi.

Trump 25 Mayıs'ta Brüksel‘de yapılacak olan NATO zirvesine katılacak. ABD Başkanı 12 Nisan tarihinde de Washington'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile biraraya gelecek.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa/AÜ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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