-NATO BORU HATTINDAN YAKIT HIRSIZLIĞI SAKARYA (A.A) - 24.03.2011 - Sakarya'nın Geyve ilçesinde NATO boru hattına kelepçe takarak 4 ton tank yakıtı çaldığı öne sürülen iki şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, Geyve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, NATO boru hattında basınç değişimi meydana geldiğinin bildirilmesi üzerine hattın geçtiği güzergahta denetim yaptı. Bağlarbaşı köyü Dereboğazı mevkisindeki denetim sırasında, NATO hattına kelepçe takılarak yakıt çalındığını belirleyen jandarma ekipleri, olay yerinden otomobille kaçmaya çalışan B.Ç. ve C.Ö'yü gözaltına aldı. Jandarma ekipleri, kaçak yakıtın alındığı yerin yakınında bulunan bir kamyonette şüphe üzerine yaptığı incelemede, plastik tanklar içinde boru hattından çalındığı düşünülen 4 ton tank yakıtı ele geçirdi. Sorgularında suçlamaları kabul eden şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelilerin daha önce benzer bir suçtan kaydı bulunduğu belirtildi.