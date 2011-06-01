-NATO BOMBARDIMANINDA 718 SİVİL ÖLDÜ TRABLUS (A.A) - 31.05.2011 - Libya, NATO bombardımanında şimdiye kadar 718 sivilin öldüğünü açıkladı. Libya Hükümet Sözcüsü Musa İbrahim, düzenlediği basın toplantısında, NATO bombardımanının başlangıcından 26 Mayıs'a kadar 718 sivilin öldüğünü belirterek, 4 bin 67 sivilin yaralandığını, bunlardan 433'ünün ağır yaralı olduğunu söyledi. NATO ise büyük sayılarda sivillerin öldüğünü yalanlıyor. Öte yandan Libya Hükümet Sözcüsü İbrahim, Libya Lideri Muammer Kaddafi'nin, Libya'yı ziyaret eden Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma ile ''gitme stratejileri'' hakkında görüşmediğini belirtti. İbrahim, ''Libya sorununa barışçıl, demokratik ve Afrika çözümü bulma çabaları'' nedeniyle Zuma'ya teşekkür etti.