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Dünya

NATO BOMBALAMAYA DEVAM EDİYOR RABAT (A.A)

14 Haziran 2011 02:09

-NATO BOMBALAMAYA DEVAM EDİYOR RABAT (A.A) - 13.06.2011 - Libya devlet televizyonu, NATO'nun öncülüğündeki askeri ittifakın El Cufra kasabasındaki hedefleri bombaladığını duyurdu. Televizyon, ülkenin orta kesimlerindeki El Cufra'daki bombardımanla ilgili ayrıntı vermedi. Öte yandan, Misrata kentinde bir petrol rafinerisine altı roketin düştüğü belirtildi. Görgü tanıkları, roketlerin muhtemelen rafinerideki jeneratörler üzerine düştüğünü, petrol depolarının vurulmadığını söyledi. Muhaliflerin kontrolündeki rafineriye roketleri atanlar ise henüz bilinmiyor.

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