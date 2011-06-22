-NATO BOMBALAMAYA DEVAM EDECEK BRÜKSEL (A.A) - 22.06.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, İtalya'nın Libya'da NATO saldırılarının durdurulması yönündeki çağrısını reddetti. Rasmussen, NATO web sitesinde yayımlanan açıklamasında, "NATO bu operasyonu sürdürecek. Eğer durursak sayısız sivil hayatını kaybedebilir" dedi. Operasyonun başından beri gerçekleştirilen 5 binden fazla hava saldırısında sivil kayıpları önlemeye büyük önem verdiklerini ve mevcut verilerin bu hassasiyetlerini doğruladığını anlatan Rasmussen, Trablus'ta 7 sivilin NATO tarafından öldürülmesi olayını detaylı inceleme sözü verdi. Libya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, Libya'da saldırıların derhal durdurularak insani yardımların dağıtımına başlanması çağrısında bulunmuştu.