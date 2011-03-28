-NATO, BM KARARININ BÜTÜN UNSURLARINI UYGULAYACAK BRÜKSEL (A.A) - 27.03.2011 - NATO üyeleri, BM Güvenlik Konseyi'nin Libya hakkında aldığı kararların bütün unsurlarıyla NATO tarafından üstlenilmesi konusunda anlaştı. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, NATO'nun büyükelçiler seviyesindeki karar organı Kuzey Atlantik Konseyi'nin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "NATO müttefikleri BM Güvenlik Konseyi'nin (1973 sayılı) kararı çerçevesinde Libya'da bütün askeri operasyonu üstlenme kararı aldı. Amacımız sivilleri ve sivillerin yaşadığı bölgeleri Kaddafi rejiminin saldırı tehdidinden korumak. NATO, BM kararının bütün unsurlarını uygulayacak, ne bir noksan, ne bir fazla" ifadesini kullandı. Kararın NATO'nun kararlı eylem kapasitesini ispatlayan önemli bir adım olduğunu vurgulayan Rasmussen, NATO'nun Libya'ya silah ambargosunu ve uçuşa yasak bölge uygulamasını geçen hafta üstlendiğini ve bugünkü kararla Libya konusundaki tüm sorumlulukları devraldığını kaydetti. NATO'nun Libya halkını korumak için uluslararası ve bölgesel ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalışacağını anlatan Rasmussen, Libya'da sivilleri koruma operasyonunun icrası için NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Oramiral James Stavridis'e direktif verdiklerini ifade etti. Bu arada NATO kaynakları, uluslararası koalisyonun Libya operasyonunun bütün unsurlarıyla NATO'ya fiilen devrinin birkaç gün alabileceğini bildirdi. -HAVAN TOPU SALDIRISINDA 8 KİŞİ ÖLDÜ Libya'nın Misrata kentinde Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin düzenlediği havan topu saldırısında 8 kişinin öldüğü bildirildi. Bir görgü tanığı, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, Misrata'ya batıdan ilerlemeye çalışan Kaddafi birliklerinin düzenlediği havan topu saldırısında 8 kişinin öldüğünü, 24 kişinin de yaralandığını söylediler. Libya devlet televizyonu da koalisyon güçlerinin, Kaddafi'nin memleketi ve kalesi olan Sirte'ye ilk kez hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Yabancı gazeteciler de kentte uçak ve patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. -REUTERS'IN 2 MUHABİRİ KAYBOLDU Reuters ajansı, Suriye'de 2 muhabirinin kaybolduğunu bildirdi. Reuters'dan yapılan açıklamada, her ikisi de Lübnan vatandaşı olan televizyon yapımcısı Eyat Basma ve kameraman İzzet Baltacı'nın, planlandığı gibi dün akşam Suriye'den Lübnan sınırına gelmedikleri ve kendilerine telefonla ulaşılamadığı belirtildi. Açıklamada, kıdemli bir editörün, Suriyeli yetkililerle konuyu görüşmek üzere başkent Şam'a gitmeyi planladığı kaydedildi.