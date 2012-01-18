-NATO Askeri Komitesi toplandı BRÜKSEL (A.A) - 18.01.2012 - Genelkurmay başkanları seviyesindeki NATO Askeri Komitesi, Afganistan ve Kosova başta olmak üzere devam eden operasyonları, NATO'nun dönüşümünü ve yeni komuta yapısını görüşmek için toplandı. Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in temsil ettiği 2 gün sürecek toplantılara NATO üyeleri ve ortaklarından 67 genelkurmay başkanı katılıyor. NATO'nun 20-21 Mayıs'taki Chicago Zirvesi'ne hazırlık niteliği taşıyan toplantılarda füze savunması, akıllı savunma adı altında askeri kapasitelerin ortak projelerle geliştirilmesi, yeni NATO komuta yapısının şekillendirilmesi, askeri ortaklıklar ve devam eden operasyonların askeri boyutu ele alınıyor.