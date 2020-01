NATO Afganistan'dan çekildi

Afganistan'da bir dönem kapandı. ABD'nin 'küresel terörizmle mücadele' adı altında 2001'deki işgalinin ardından göreve başlayan NATO misyonu, başkent Kabil'de düzenlenen törenle resmen sona erdi.

Törene, Afganistan'daki NATO Güçlerinin Komutanı General John Campbell, Afganistan Cumhurbaşkanlığı Ulusal Güvenlik Müsteşarı Hanif Etmer ile çok sayıda üst düzey Afgan ve yabancı yetkili katıldı.

13 yıl önce 50'den fazla ülkenin katılımıyla NATO'ya bağlı Uluslararası Güvenlik ve Destek Gücü (ISAF) kapsamında başlayan Taliban ve El-Kaide ile mücadele misyonu, 1 Ocak 2015'ten itibaren "Kararlı Destek" misyonuna dönüşecek. "Kararlı Destek" misyonu kapsamında 11 bini Amerikalı 13 bin 500 yabancı asker, Afgan güçlerine eğitim, danışma ve yardım hizmeti vermek için ülkede kalacak. Amerikan askerlerinin belli bir kısmı özel durumlarda 'terörle mücadele' operasyonlarına da katılacak.

NATO'nun savaş misyonunun 31 Aralık 2014'te sona ermesiyle 350 bin Afgan güvenlik gücü mensubu ülkenin güvenliğinden sorumlu olacak, ABD sadece hava desteği verecek.

NATO'nun Afganistan misyonunun başladığı 2001 yılından beri 2 bin 224'ü Amerikalı 3 bin 500 yabancı asker hayatını kaybetti.

Obama: Afganistan'da tehlike devam ediyor

ABD Başkanı Barack Obama, NATO'nun görevinin sona ermesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada "Amerikan tarihinin en uzun savaşında sorumlu bir sonuca varılmakta olunduğunu" belirtti.

Obama, Afganistan'ın tehlikeli bir yer olmaya ve Afgan halkı ve güvenlik güçlerinin kendi ülkelerini savunmak için çok büyük fedakarlıklar yapmaya devam ettiğini bildirdi.

Obama, 2008 yılında göreve gelirken Amerikan askerinin Afganistan ve Irak'tan çekilmesi vaadinde bulunmuştu. ABD, Irak işgalinin 2011'de sona erdirmişti.

'Afganistan misyonu başarılı değildi'

Afgan uzmanlar 57 ülkenin 13 yıl boyunca Afganistan'da yürüttüğü 'terörle mücadele' misyonunun başarılı olmadığını düşünüyor.

Kabil Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi Profesörü Nasullah Stanikzai, "Hala her gün onlarca Afgan hayatını kaybediyor. Başkent Kabil bile yaşamak için güvenli bir yer değil. Her gün ülke genelinde saldırılar düzenleniyor, on binlerce Afgan çocuğu okula gidemiyor ve hala Afganistan'ı gerçek bir şekilde savunabilecek bir Afgan ordusu yok" dedi.

Artan sivil ve askeri kayıplar

NATO güçleri son iki yıldır aşamalı olarak ülkeden çekiliyordu. Bununla beraber Taliban saldırılarında ciddi artış oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Ocak-Kasım 2014 dönemindeki şiddet olaylarında 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti. BM, bu kayıpların büyük bir kısmına Taliban'ın neden olduğunu ve geçen yıla göre sivil kayıplarda yüzde 19 artış olduğunu belirtti.

Afgan güvenlik güçleri de aynı dönemde 4 bin 600 kayıp verdi.