-NATO, AFGANİSTAN'DAN AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR BRÜKSEL (A.A) - 13.10.2010 - NATO, Afganistan'da güvenliğin Afgan güçlerine devrinin tamamlanacağı 2014'ten sonra da bu ülkede özel kuvvet bulunduracağını duyurdu. NATO dışişleri ve savunma bakanlarının yarın yapacağı toplantı öncesinde, Afganistan'daki NATO ve ABD güçlerinin komutanı Orgeneral David Petraeus ile birlikte, NATO büyükelçilerine brifing veren NATO'nun Afganistan'daki sivil temsilcisi Mark Sedwill, güvenliğin Afgan güçlerine devrine 2011'in ilk yarısında başlanacağını ve devrin 2014 sonuna kadar tamamlanacağını söyledi. Sedwill, brifingin ardından basına yaptığı açıklamada, güvenliğin devrinin Afganistan genelinde tamamlanmasının ardından da bu ülkede yıllarca devam edecek terör tehdidine karşı ve Afgan güvenlik güçlerinin eğitimi için, özel kuvvet bulundurulmasına gerek duyulduğunu vurguladı. Güvenliğin Afgan güçlerine devrinde bir takvime göre hareket edilmeyeceğini, güvenlik durumu değerlendirilerek ve kademeli olarak şehir ve eyalet bazında devir kararları alınacağını kaydeden Sedwill, bu sayede boşa çıkacak NATO güçlerinin diğer sıkıntılı bölgelere ya da eğitim faaliyetlerine kaydırılacağını, eşzamanlı olarak bazı askerlerin de evlerine dönebileceğini bildirdi. Sedwill, sayıları 300 bine ulaşması planlanan Afgan güvenlik güçlerinin finansmanı için ihtiyaç duyulan yıllık 6-8 milyar doların uluslararası toplum tarafından karşılanması gerektiğini ifade etti. Afganistan'da 98 bin olan asker sayısını 2011 Temmuz'undan itibaren azaltmaya başlayacağını açıklayan ABD'nin, Taliban'ın faaliyetlerinin etkisini artırması nedeniyle, ilk aşamada sembolik sayıda askerini geri çekebileceği belirtiliyor.