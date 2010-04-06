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Dünya

NATO, Afganistan'da yine sivilleri vurdu

NATO dün Afganistan'da isyancılara düzenlediği hava saldırısında 4 sivili vurdu. BM'ye göre, Afganistan'da 2009 yılında NATO operasyonlarında 2400'den fazla sivil öldü.

06 Nisan 2010 03:00

T24- Afganistan'da NATO kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda 4 sivil hayatını kaybetti.


NATO tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Helmand vilayetinde Nehr-i Saraç bölgesinde isyancıların mevzilendiği söylenen bir eve dün hava harekatı düzenlendi. Çatışma bittikten sonra eve giren NATO ve Afgan kuvvetleri, evde iki kadın, bir çocuk ve yaşlı bir adamın cesediyle karşılaştı.


Bir NATO yetkilisi, AFP muhabirinin, "Siviller hava harekatı sırasında NATO tarafından açılan ateşle mi ölmüştü" şeklindeki sorusuna "Evet" cevabını verdi.


Afgan hükümeti ve halkı, uluslararası kuvvetlerin operasyonlarında sivillerin ölmesinden sık sık şikayet ediyor. Amerikalı General Stanley McChrystal, birliklerin sivil kayıpları asgariye indirebilmek için uyanık olmalarını istemişti.


BM'ye göre, Afganistan'da 2009 yılında NATO operasyonlarında 2400'den fazla sivil öldü.

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