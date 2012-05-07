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Dünya

'NATO Afganistan'da 14 sivili öldürdü'

Katar merkezli El Cezire televizyonu NATO'nun Afganistan'daki misyonu ISAF'ın operasyonunda 14 sivilin öldürüldüğü belirtildi

07 Mayıs 2012 22:11

Afganistan'da NATO'nun hava saldırısında 14 sivilin öldüğü ve 6 sivilin de yaralandığı iddia edildi. NATO'dan yapılan açıklamada ise, 3 NATO askerinin öldürüldüğü belirtildi.

Afganistan'ın Badgis eyaletine bağlı Balamurghab bölgesinde ISAF'ın düzenlediği operasyonda yanlışla bir evin vurulduğu öne sürüldü. Saldırı sonrası 14 sivilin öldüğü ve 6 sivilin yaralandığı açıklandı.
 
Alman Der Spiegel dergisinin internet sitesinde yer alan bir haberde de, ISAF'ın operasyonunda 6 sivilin öldürüldüğü belirtildi. Haberde, ölenlerin 5'inin çocuk ve 1'nin kadın olduğu öne sürüldü.
 
 

Üç NATO askeri öldürüldü

 
 
Afganistan'ın doğusunda ise, üç NATO askeri öldürüldü. NATO'dan yapılan açıklamada, askerlerin militanlarca düzenlenen bir bombalı saldırı sonucu bugün hayatlarını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, saldırının ayrıntılarına ve ölen NATO askerlerinin hangi ülkelerden olduğuna değinilmedi.
 
Bugünkü kayıplarla Afganistan'da bu yıl ölen NATO askerlerinin sayısı 142'ye yükseldi.
 

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