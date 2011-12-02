'NATO Afganistan savaşını kaybetti'

T24 - Almanya'da önümüzdeki pazartesi günü 60 ülke dışişleri bakanları toplanarak Afganistan'ın geleceğini masaya yatıracak. Konferans öncesi yayımlanan gizli belgelerde, NATO'nun Afganistan'daki savaşı kaybettiği bilgisinin yer aldığı iddia edildi.



Afganistan'daki savaş 10'uncu yılına girdi. 2001 yılından bu yana Afganistan'da Taliban ve El Kaide'ye karşı mücadele veren NATO 3 bine yakın kayıp verdi. Bu kadar can kaybına rağmen Afganistan'da Taliban'a karşı verilen savaşın sonucunun parlak olmadığı Almanya ve ABD istihbarat örgütlerinin gizli görüşmelerinde de açıkça görülüyor.



Alman Bild gazetesi, aylar süren çalışmalar sonrasında Almanya'nın Bonn kentindeki Afganistan Konferansı öncesinde askeri gizli anlaşmaları yayımladı.



Gizli yazışmalarda Afganistan savaşında gelinin son nokta şu maddeler altında toplanıyor:



ABD ordusuna ait bir gizli belgeye göre, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai Bonn Konferansı'nı kendisi ve ülkesi için bir şans olarak değil, tehdit olarak görüyor. Karzai bu toplantı sonunda kendisinin izole edilerek iktidardan uzaklaştırılacağını belirtiyor.

İran ve Pakistan birlikte çalışıyor



NATO'ya ait bir gizli belgeye göre, Pakistan ve İran, Afganistan'daki Alman askerlerine saldırı için direnişçilerle işbirliği yapıyor. Belgeye göre, Afganistan'a komşu bu iki ülke direnişçilere eğitimin yanı sıra silah ve para da sağlıyor.

NATO giderse Taliban gelecek



Alman ve ABD istihbarat birimlerinin gizli belgelerinde ortak bir düşünce üzerinde birleşiliyor. NATO'nun Afganistan'dan çekildiği gün Taliban bu ülkede iktidarı yeniden ele geçirecek. Belgelere göre şu anda Pakistan'da bulunan Taliban liderleri, çekilme sonrasında Afganistan'a dönmek için hazırlık içindeler.



Alman ordusuna ait bir gizli belgede, Almanya yapımı silahlar Taliban'ın eline düştü. Alman makinalı tüfeği G36 sadece bu silahlardan biri.

Zerdari'den ABD'li senatöre itiraf



Yine ABD istihbaratına ait bir gizli belgede, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin Taliban ve diğer üst düzey teröristlerle doğrudan bağlantısı olduğunu ABD'li senatör John McCain'e açıkca söylediği ifade ediliyor. Zerdari, McCain'e şu sözleri söylüyor: "Bütün istihbarat örgütlerinin bu tür örgütlerle bağlantıları var."

Uyuşturucu tacirleriyle işbirliği



Alman istihbarat örgütü BND'nin gizli bir belgesinde, Alman ordusunun suça karışmış kişilerle işbirliği yapmaktan çekinmedikleri belirtilerek örnek veriliyor. Afganistan'ın kuzeyinde büyük bir nüfuzu bulunan emniyet müdürü Davut Davut geçtiğimiz mayıs ayında öldürülene kadar, Alman ordusunun önemli bir müttefiki olarak çalışıyordu. Davut'un yıllardır bölgedeki uyuşturucu trafiğini bizzat kendisinin yönettiği herkes tarafından biliniyordu.

Pakistan ABD helikopterleri vuracak



ABD ordusuna ait bir gizli belgede, ABD ile Pakistan arasında bir çatışmanın an meselesi olduğu belirtiliyor. Pakistan hükümeti, ABD askerlerinin topraklarını işgal etmesi olasılığına karşı önlemler almaya çalışıyor.



Pakistan'ın ayrıca ABD helikopterlerini tespit etmek ve gerektiğinde vurmak için sınır bölgesine radar sistemleri yerleştirdiği vurgulanıyor.

Türkiye'yi Davutoğlu temsil edecek



Almanya'nın Bonn kentinde 5 Aralık'ta düzenlenecek Uluslararası Afganistan Konferansı'na Türkiye adına Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu katılacak.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Konferansa, 90'dan fazla ülkenin yanısıra Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, AGİT, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Dünya Bankası gibi uluslararası örgütlerden temsilciler de davet edildi.

Pakistan konferansa katılmıyor



ABD'nin sınırda 24 Pakistan askerini öldürmesi sonrasında İslamabad, Afganistan Konferansı'na katılmayacağını açıklamıştı. Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari'yi telefonla arayarak, konferansa katılması konusunda ikna etmeye çalıştı ama başarılı olamadı.



