NATO Afganistan için para arıyor

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AKILLI SAVUNMA KABUL GÖRDÜ





NATO, Afganistan için yılda 6 milyar dolar para arayışına başladı. Rasmussen, ''Afgan güvenlik güçlerinin finansmanına bütün uluslararası toplum katkı yapmalı. Çünkü istikrarlı ve güvenli bir Afganistan bölge ülkelerinin de çıkarınadır. Afgan ordusu ne kadar güçlü olursa sadece bu ülkenin değil bölgenin güvenliği de o kadar emniyette olur'' dedi.İngiltere Savunma Bakanı Philip Hammond, Afganistan'la ilgili iki kritik sorunun Afgan güvenlik güçlerinin ne sayıda olacağı ve bu ordunun maliyetinin uluslararası toplumda nasıl paylaşılacağı olduğunu belirterek bu tartışmanın başladığını ve NATO'nun 20-21 Mayıs'taki Chicago zirvesine dek sonuçlandırılmaya çalışılacağını söyledi.Fransa Savunma Bakanı Gerard Longuet ise NATO'nun 2014 yılına kadar Afgan ordusunu 350 bin asker yerine 230 bin askere ulaştırmayı hedeflemesinin daha mantıklı olduğunu belirtti.ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, Brüksel'e gelirken uçaktaki basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Afganistan'da NATO önderliğindeki uluslararası gücün muharip misyonunun 2014 yerine 2013'te sona ereceğini söylemişti. Fransa, geçen ay Afganistan'daki 4 Fransız askerinin direnişçi bir Afgan askerince öldürülmesi üzerine burada görev yapan tüm askerlerini 2013 içinde geri çekeceğini açıklamıştı.Bu arada NATO savunma bakanları, ''Akıllı savunma'' olarak adlandırılan yaklaşımla NATO üyelerinin askeri ihtiyaçlarının ortak projelerle karşılanmasına prensipte onay verdi.Küresel ekonomik kriz ortamında daralan savunma harcamalarının NATO'nun askeri kapasitesini olumsuz etkilememesi için düşünülen ortak projelere hangi ülkenin nasıl katkı yapacağı Chicago zirvesinin en önemli gündem maddeleri arasında olacak.