-NATO: "SİVİL ÖLÜMÜNDEN ÜZÜNTÜ DUYARIZ" BRÜKSEL (A.A) - 14.05.2011 - NATO, Libya'nın doğusundaki Brega kentine düzenlenen ve Libya hükümetinin 11 imamın öldüğünü, 45 kişinin de yaralandığını açıkladığı bombardıman için yaptığı açıklamada, "komuta ve kontrol için kullanılan bir merkezin hedef alındığını" bildirdi. Açıklamada, saldırıda ölen ve yaralanan siviller olduğuna dair iddiaların bulunduğundan haberdar olunduğu, ancak bu iddiaları bağımsız kaynaklardan doğrulama imkanının bulunmadığı ifade edilerek, "herhangi bir şekilde masum sivillerin can kaybı olduğunda, bundan üzüntü duyarız" denildi. Libya televizyonu, battaniyelere sarılmış ve çeşitli yerlerinde yaralar bulunan en az 9 kişinin cesedini gösterdi. -MUHALİFLERİN 3 MİLYAR DOLARA İHTİYAÇLARI VAR- ABD'de temaslar yapan, Libyalı muhaliflerin siyasi organı Geçici Ulusal Konsey (GUK) heyeti, gelecek ayları kapsayan dönem için, 3 milyar dolar desteğe ihtiyaçları olduğunu bildirdi. GUK başkanı Mahmud Cibril başkanlığındaki heyette bulunan, "GUK maliye ve petrol bakanı" Ali Tarhuni, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki bir toplantının ardından yaptığı açıklamada, bu miktara maaş giderleri, gıda, ilaç ve benzerleri için ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Silah yardımına da şiddetle ihtiyaçlarının olduğunu, ancak şimdiye değin hiçbir ülkenin kendilerine silah vermediğini belirten Tarhuni, herhangi bir ülkeden bu konuda gelecek yardımı memnuniyetle kabul edeceklerini kaydetti. Ülkesindeki Muammer Kaddafi yönetimi için, "barışçıl hareketimize karşı zorbaca, canice duran ve bizleri silah taşımaya zorlayan bir rejim" görüşünü ifade eden Tarhuni, "kendimizi savunmamız için silahlanmamız meşrudur" dedi.