-NATO: "KADDAFİ GÜÇLERİ ZAYIFLADI" BRÜKSEL (A.A) - 04.05.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Libya'daki Muammer Kaddafi güçlerinin, İttifak'ın askeri harekatı başlattığı zaman olduğundan daha zayıf halde olduğunu söyledi. Rasmussen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "her hafta, her gün ilerleme kaydettiklerini, önemli hedefleri vurduklarını" ifade ederken, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin askeri kapasitesinin ne kadar gerilediğini bir rakam olarak veremeyeceğini ancak İttfakın operasyonu başlattığı zamandan daha zayıfladığının kesin olduğunu kaydetti. NATO'nun Kaddafi güçlerine karşı baskısını sürdürdüğünü belirten Rasmussen, "herhangi bir yorgunluk emaresi hissetmediğini aksine, İttifakın operasyonuna katılan ülkelerin bugün yaptığı toplantıda harekata yönelik güçlü taahhüdün teyit edildiğini" ifade etti. -MUHALİFLERİN FİNANSMANI- Rasmussen ayrıca, Libya'da muhaliflere maddi kaynak sağlanmasının sivillerin korunmasına destek olanağı vereceği görüşünü dile getirdi. Libya lideri Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin NATO'nun sadece askeri hedefi olmadığını ve Kaddafi'nin gitmesi durumunda sivillerin daha güvenli olacağını kaydeden Rasmussen, kesinlikle Kaddafi rejimine karşı en üst düzeyde baskı uygulanması için bütün gerekli tedbirlerin alınmasından yana olduğunu söyledi. Rasmussen Kaddafi'nin çekilmeye zorlanması için de muhaliflere uygun şekilde maddi kaynak sağlanmasının yararlı olacağını kaydetti. -PAKİSTAN- El Kaide lideri Usame bin Ladin'in pazartesi ölümünden sonra Pakistan'dan terörle mücadelede daha fazla işbirliği beklediklerini de belirten Rasmussen, "Pakistan'da güvenlik sorunları olduğu açık. Pakistan makamlarını özellikle Pakistan ve Afganistan arasındaki sınır bölgesinde terörist ve aşırılık yanlılarıyla mücadeleyi arttırmaları için cesaretlendirdik" dedi. Gelişme kaydettiklerini, daha fazla gelişme için de potansiyel bulunduğunu söyleyen Rasmussen, "Sınır bölgesindeki teröristlerle mücadele için bu çabaları artırma yolunda Pakistan hükümeti ve askeri yetkilileriyle aktif işbirliği gerekli" diye konuştu.