-NATO, 25 TANKI VURDU BRÜKSEL/BİNGAZİ (A.A) - 10.04.2011 - NATO uçaklarının, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlere ait 25 tankı tahrip ettiği bildirildi. Adını açıklamayan bir NATO yetkilisi bugün yaptığı açıklamada, Ecdebiye'ye giden yolda bu sabah 11 tankın tahrip edildiğini, bombardımanların gün ve gece boyunca devam edeceğini belirtti. Yetkili, Misrata yakınlarında da 14 tankın vurulduğunu kaydetti. Yetkili, "Açıkça, Ecdebiye'de durumun umutsuz olduğunu, Kaddafi güçlerinin kente ağır silahlarla saldırdığını" söyledi. Bu arada Misrata'daki hastaneden bir doktor, Kaddafi güçlerinin saldırılarında bugün muhalif güçlerden en az iki kişi ile bir sivilin öldüğünü, sekiz kişinin yaralandığını belirtti. Muhalif güçlerden bir sözcü de NATO uçaklarının bu sabah Kaddafi güçlerine saldırı düzenlediğini kaydetti. Misrata kentinde dün Kaddafi'ye bağlı birliklerle çatışan muhaliflerden 8 kişinin öldüğü bildirilmişti. -LİBYA, 2 MUHALİF HELİKOPTERİNİ DÜŞÜRDÜ Libya hükümeti, muhaliflerin kullandığı ABD yapımı 2 helikopter düşürdüğünü bildirdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid Kaim gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 Chinook helikopterinin petrol kenti Brega üzerinde uçarken düşürüldüğünü söyledi. Kaim, BM'yi de uçuşa yasak bölgeyi muhalifler için uygulamamakla suçladı. Konuyla ilgili muhaliflerden açıklama gelmezken, gazeteciler dün bölgede muhtemelen muhalefete ait en az bir saldırı helikopteri gördüklerini belirttiler. Libya'da ister hükümet isterse muhaliflere ait olsun kullanılan hava araçlarının çoğu Rus yapımı.