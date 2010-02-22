NATO 21 sivili öldürdü

T24 - Afganistan'ın güneyinde, NATO güçlerinin bir araç konvoyuna düzenlediği hava saldırısında 21 sivil öldü.



Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Zemeri Başeri, saldırıdan sonra soruşturma açıldığını, olay yerinde soruşturmayı yürütenlerin 21 ceset topladığını, saldırıda 14 kişinin de yaralandığını söyledi.



NATO ise içinde isyancıların bulunduğunu sandıkları bir grup araca ateş açıldığını ve sonra araçlarda sadece kadın ve çocukların olduğunun görüldüğünü doğrularken, can kaybı sayısı konusunda açıklama yapmadı.



Saldırıda ana yola çıkan 3 minibüsün isabet aldığını belirten Başeri, minibüslerde tamamı sivil 42 kişi olduğunu kaydetti.





Komutan özür diledi



NATO komutanı General Stanley McChrystal saldırıdan dolayı derin üzüntü duyduklarını belirtirken, NATO'dan yapılan açıklamada, komutanın şahsen Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'den de özür dilediği ifade edildi.





