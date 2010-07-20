NATO 2014'te Afganistan'dan çekilecek

T24- NATO dışişleri bakanları Afganistan'ın geleceğini tartışmak için Kabil'de buluştu. Uluslararası Kabil Konferansı öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı ancak yine de Kabil'de şiddetli patlama sesleri duyuldu. Afganistan'da büyük sorunlar ve Devlet Başkanı Karzai'nin güçsüzlüğüne rağmen, NATO 2014 yılında bu ülkeden askerlerini çekmeyi planlıyor.



Konferansın açılış konuşmasını yapan Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai de, 2014'te Afganistan'da güvenliğin kendilerine teslim edilmesini istedi.



Afganistan'a aktarılan dış yardımları daha çok kontrol edebilmeleri çağrısında bulunan Karzai, Afgan güçlerinin dört yıl içinde ülke çapında güvenlik alanında kontrolü ele almaya çalışacaklarını, oluşturulacak bir komisyonun muhtemelen 2011'den itibaren, 34 vilayetin hangilerinin bu sürece hazır olduğunu değerlendireceklerini belirtti.



NATO AFGANİSTAN'DAN AYRILMAYACAK



NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Afganistan'daki çokuluslu gücün, kontrolün ordu ve Afgan polisine verilmesini hedefleyen geçiş sürecinden sonra da ülkede kalacağını söyledi.



Rasmussen, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki konferansta yaptığı konuşmada, geçiş sürecinin, geri dönüş olmaması için siyasi durum ve güvenlik durumunun değerlendirilmesi temel alınarak, kademeli olacağını belirtti.



NATO Genel Sekreteri, çokuluslu gücün ülkeden ayrılmayacağını, destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.



CLINTON: GEÇİŞ SÜRECİ SONSUZA DEK ERTELENEMEZ



ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise, Afganistan'da geçiş sürecinin sonsuza dek ertelenemeyeceğini belirtti.



ABD Dışişleri Bakanı Clinton, ABD'nin Amerikan askerlerinin eve döneceği Temmuz 2011'den sonra da Afganistan'da etkili olmaya devam edeceğini belirterek, bu tarihin yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi.



"Afganistan'ın istikrarlı, güvenli ve barış içinde olmasına yönelik uzun vadedeki vazifemizden vazgeçme niyetimiz yok" diyen Clinton, Afganistan'ın ekonomik kalkınmasına yardımı ve Afgan güvenlik güçlerine desteği sürdürmek istediklerini belirtti.



Clinton, Afganistan'daki ilerlemelere rağmen, ülkede istikrarın sağlanması için hükümetin "daha çok işi" olduğunu da vurguladı.



DAVUTOĞLU DA KONFERANSA KATILIYOR



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Afganistan'ın kalkınması ve istikrara kavuşması açısından büyük önem taşıyan Kabil konferansına katılmak üzere Afganistan'da bulunuyor.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, konferensta yaptığı konuşmada Afganistan’ın Afganlara ait olduğunu, istikrar ve gelişmenin yine Afganlar tarafından sağlanabileceğinin altını çizdi.



Konferansa, Davutoğlu’nun da dahil olduğu 60'dan fazla ülkenin temsilcileri katılıyor.



Davutoğlu, Kabil'de düzenlenen konferansa katılımının ardından yarın Cevizcan İl İmar Ekibinin açılışı için Mezar-ı Şerif'e gidecek.



KONFERANS ÖNCESİ PATLAMA



Afganistan'ın geleceğinin tartışıldığı Uluslararası Kabil Konferansı öncesi başkent Kabil'de şiddetli patlamalar duyuldu. Uluslararası haber ajanları gece yarısı 4 patlama sesinin duyulduğunu duyurdu.



Patlamayla ilgili olarak Afgan güvenlik yetkililerinden henüz bilgi alınamazken NATO liderliğindeki Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) sözcüsü, patlamaları duyduklarını söyledi.