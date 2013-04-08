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Dünya

NATO 10 çocuk öldürdü!

Afganistan'ın doğusundaki Kunar eyaletine bağlı Şigal bölgesinde NATO'nun saldırısı sonrası 10'u çocuk, 1 kadın 11 Afgan öldürüldü

08 Nisan 2013 16:12

Afganistan'ın doğusunda NATO saldırısında 10'u çocuk, 1 kadın 11 kişi öldürüldü. Saldırıda öldürülen çocukların yaşları 1-14 arasında değişiyor. ABD'li kadın diplomat da, Taliban saldırısında öldürüldü.
 
Afganistan'ın doğusundaki Kunar eyaletine bağlı Şigal bölgesinde NATO'nun saldırısı sonrası 10'u çocuk, 1 kadın 11 Afgan öldürüldü. Bir evin yerle bir edildiği saldırıda 6 kadın da yaralandı.

Kunar eyaleti sözcüsü Vasifullah Vasifi saldırının geçtimiz Cumartesi gerçekleştirildiğini belirterek, "Hava saldırısında evleri hedef alınan 10 çocuk ve 1 kadın öldü" dedi.

Uluslararası haber ajansı Reuter'ın bölgedeki muhabiri, NATO saldırısında öldürülen çocukların cansız bedenlerinin fotoğrafını çekerek, abonelerine servis etti.

Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nden (ISAF) yapılan açıklamada sivil kayıpların olduğu ancak kesin sayının bilinmediği belirtildi.

Afganistan’da geçtimiz Cumartesi günü ABD’li hedeflere düzenlenen saldırılarda da 6 kişi hayatını kaybetti.

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