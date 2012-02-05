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Dünya

National Geographic görüntü yönetmeni kazada öldü SYDNEY (A.A)

05 Şubat 2012 15:16

-National Geographic görüntü yönetmeni kazada öldü SYDNEY (A.A) - 05.02.2012 - Coğrafya, doğa, bilim dergisi National Geographic için çalışan Amerikalı görüntü yönetmeni Mike deGruy ile Avustralyalı televizyon yazarı ve yapımcısı Andrew Wight helikopter kazasında öldü. Polisin açıklamasına göre, doğu Avustralya'daki helikopter kazasında pilotla bir Amerikalı yolcu da hayatını kaybetti. Sydney'in 156 kilometre kuzeyinde Novra havaalanından havalanan helikopter kalkıştan az sonra yere çakıldı. National Geographic'in Avustralya Müdürü David Cameron, "Derin deniz belgeseli takımımızdan seçkin elemanları kaybettik" dedi. Avustralya Doğu Kıyısı Havacılık-Dinlenme Kulübü'nün Başkanı David Bennett, "Belgesel çekmek için havalanmışlardı" dedi. 52 yaşındaki Wight'la birlikte ölen 60 yaşındaki deGruy, İngiliz Sinema Akademisi Televizyon Ödülü BAFTA'ya sahipti. DeGruy, "Titanic'in Son Esrarı" belgeselinde Atlas Okyanusu'nun dibine daldı. Wight'sa 2010'da en başarılı Avustralya filmi "Sanctum: En Kutsal Mekan" filminin yapımcısı.

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