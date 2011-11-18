-Natalie Wood soruşturması 30 yıl sonra yeniden LOS ANGELES (A.A) - 18.11.2011 - Rus asıllı Amerikalı kadın sinema oyuncusu Natalie Wood'un ölümüyle ilgili soruşturma 30 yıl aradan sonra yeniden açılıyor. Dedektifler 29 Kasım 1981'de Robert Wagner'la evliyken, eşinin yatından denize düşerek boğulan Natalie Wood'un gizemli ölümüyle ilgili soruşturmalarını yeniden açtı. Los Angeles bölge şerifliği sözcüsü Steve Whitmore yaptığı açıklamada, dedektiflerin elde ettiği yeni bilgilerin soruşturmanın yeniden açılmasına neden olduğunu söyledi. Whitmore, konuyla ilgili daha fazla bilgi vermezken, dedektiflerin bugün bir basın toplantısı yapmayı planladıkları, ayrıca davayla ilgili bilgisi olanların şeriflik yetkilileriyle bağlantı kurmaları istendi. Wood'un eski kocası Robert Wagner de şerifin bürosunun gerekli işlemleri yapacağına emin olduklarını, ancak soruşturmanın yeniden açıldığı konusunda bilgilendirilmediklerini ifade etti.