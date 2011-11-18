T24 LogoT24 Logo
Dünya

Natalie Wood soruşturması 30 yıl sonra yeniden LOS ANGELES (A.A)

18 Kasım 2011 13:32

-Natalie Wood soruşturması 30 yıl sonra yeniden LOS ANGELES (A.A) - 18.11.2011 - Rus asıllı Amerikalı kadın sinema oyuncusu Natalie Wood'un ölümüyle ilgili soruşturma 30 yıl aradan sonra yeniden açılıyor. Dedektifler 29 Kasım 1981'de Robert Wagner'la evliyken, eşinin yatından denize düşerek boğulan Natalie Wood'un gizemli ölümüyle ilgili soruşturmalarını yeniden açtı. Los Angeles bölge şerifliği sözcüsü Steve Whitmore yaptığı açıklamada, dedektiflerin elde ettiği yeni bilgilerin soruşturmanın yeniden açılmasına neden olduğunu söyledi. Whitmore, konuyla ilgili daha fazla bilgi vermezken, dedektiflerin bugün bir basın toplantısı yapmayı planladıkları, ayrıca davayla ilgili bilgisi olanların şeriflik yetkilileriyle bağlantı kurmaları istendi. Wood'un eski kocası Robert Wagner de şerifin bürosunun gerekli işlemleri yapacağına emin olduklarını, ancak soruşturmanın yeniden açıldığı konusunda bilgilendirilmediklerini ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24