NATA savunma radarı Kürecik'e kurulacak

T24 - Dışişleri Bakanlığı NATO füze savunma mimarisindeki erken uyarı radarı ile ilgili arazi keşif çalışmaları ve ilgili hukuki düzenlemelerin sonuçlandırıldığını, radarın Kürecik'teki bir askeri tesiste konuşlandırılmasının kesinleştiğini açıkladı.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, füze savunma sistemi çerçevesindeki radarla ilgili son gelişmelerin sorulması üzerine şunları kaydetti:



"NATO füze savunma mimarisi kapsamında bir erken uyarı radarının ülkemize yerleştirilmesine ilişkin hazırlıklarda sonuç aşamasına gelindiğini bildiğiniz üzere Eylül ayı başında açıklamıştık. Bu çerçevede, arazi keşif çalışmaları ve ilgili hukuki düzenlemeler de sonuçlandırılmış olup, radarın Kürecik'teki bir askeri tesiste konuşlandırılması kesinleşmiş bulunmaktadır. Söz konusu tesisten esasen geçmişte de benzer amaçla istifade edilmişti."

