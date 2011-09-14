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NATA savunma radarı Kürecik'e kurulacak

Dışişleri Bakanlığı NATO füze savunma mimarisindeki erken uyarı radarının Kürecik'teki bir askeri tesiste konuşlandırılmasının kesinleştiğini açıklad

14 Eylül 2011 03:00

T24- Dışişleri Bakanlığı NATO füze savunma mimarisindeki erken uyarı radarı ile ilgili arazi keşif çalışmaları ve ilgili hukuki düzenlemelerin sonuçlandırıldığını, radarın Kürecik'teki bir askeri tesiste konuşlandırılmasının kesinleştiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, füze savunma sistemi çerçevesindeki radarla ilgili son gelişmelerin sorulması üzerine şunları kaydetti:

"NATO füze savunma mimarisi kapsamında bir erken uyarı radarının ülkemize yerleştirilmesine ilişkin hazırlıklarda sonuç aşamasına gelindiğini bildiğiniz üzere Eylül ayı başında açıklamıştık. Bu çerçevede, arazi keşif çalışmaları ve ilgili hukuki düzenlemeler de sonuçlandırılmış olup, radarın Kürecik'teki bir askeri tesiste konuşlandırılması kesinleşmiş bulunmaktadır. Söz konusu tesisten esasen geçmişte de benzer amaçla istifade edilmişti."

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