"Nasuhi Güngör’ün TRT'ye girişi yasaklandı" iddiası

Sözcü gazetesi, TRT Haber ve Spor Dairesi Başkanlığ görevinden alınan ve hakkında soruşturma başlatılan Nasuhi Güngör'ün TRT'ye girişinin yasaklandığını öne sürdü. Ali Ekber Ertürk'ün imzasıyla yayımlanan haberde, "Görevden alınan Güngör, 'Genel Müdür Müşaviri' olarak pasifize edildi. Ancak hakkında disiplin soruşturması da açıldığı bildirilen Güngör’e asıl darbe, 'AK Parti, Davutoğlu’yla yoluna devam edemez' sözünden sonra geldi. Genel Müdür Göka, bu söz üzerine disiplin soruşturmasını gerekçe göstererek Güngör’e işten el çektirdi. Müşavirlik görevinden alıp iyice pasifize etti. Göka bununla yetinmeyip, TRT’ye de giriş yasağı getirttiği, maaşını düşürdüğü öğrenildi" ifadeleri kullanıldı.

"Nasuhi Güngör'e TRT'ye giriş yasağı" başlığıyla yayımlanan (1 Mayıs 2016) haber şöyle:

TRT Haber ve Spor Dairesi Başkanlığıgörevinden alınan ve hakkında soruşturma başlatılan Nasuhi Güngör’e, “AK Parti Davutoğlu’yla yoluna devam edemez”sözünden sonra darbe üstüne darbe geldi.

Genel Müdür Şenol Göka’nın Nasuhi Güngör’e“TRT’ye giriş yasağı” getirdiği bildirildi. Genel Müdür Göka’nın bu kararı almadan önce, Güngör’e yakın olan Saray ve Köşk’ten de onay aldığı vurgulandı.

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç döneminde TRT’ye getirilip “Daire Başkanı” yapılan Güngör’le ilgili olarak TRT’ye yapılan bazı iş ve ihaleler konusunda soruşturma açıldı.



Görevden alınan Güngör, “Genel Müdür Müşaviri” olarak pasifize edildi. Ancak hakkında disiplin soruşturması da açıldığı bildirilen Güngör’e asıl darbe, “AK Parti, Davutoğlu’yla yoluna devam edemez” sözünden sonra geldi.



Genel Müdür Göka, bu söz üzerine disiplin soruşturmasını gerekçe göstererek Güngör’e işten el çektirdi. Müşavirlik görevinden alıp iyice pasifize etti. Göka bununla yetinmeyip, TRT’ye de giriş yasağı getirttiği, maaşını düşürdüğü öğrenildi"