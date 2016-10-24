Nasuh Mahruki hakkında tutuklama talebi

Bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "tehdit ettiği" iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahruki, "Savcı, Cumhurbaşkanı'na tehdit iddiasında 'devran değişecek' sözüme takılıp FETÖ'cü ağzı diye tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. PES! Yargının normalleşeceğini kast ettiğim ve Savcı'ya izah ettiğim halde 'devran değişecek' dedim diye Sulh Ceza Hakimliğinden tutuklama istedi" dedi.

AKUT, geçen hafta da İstanbul'daki merkez binasının boşaltılması talebiyle gündeme gelmişti.

İstanbul Valiliği, AKUT tarafından 2002 yılında 49 yıllığına kiralanan Esentepe'deki bina için derneğe o dönemde ön izin verildiğini, ancak nihali kullanım hakkının tahsis edilmediğini söyuleyerek tahliye talebinde bulunmuştu.

Valilik'ten gönderilen çağrıda, binanın 15 gün içerisinde tahliye edilmesi istenmişti.

Mahruki ise Valilik kararının tamamen siyasi olduğunu ifade ederek Diken haber sitesine verdiği röportajda "Gerekli yerlerle sık sık yaptığımız görüşmelerde bize hiçbir eksiğimizin bulunmadığı söylenmişti. Bu durum kararın siyasi olduğunu gösteriyor... Kararın durdurulması için gerekli itirazlarımızı yapacağız" demişti.

Nasuh Mahruki, Sözcü gazetesindeki köşe yazısında ise, yaptığı açıklamalar nedeniyle 'siyaset üstü' olarak tanımladığı AKUT'un hedef haline getirildiğini savunmuştu.

Mahruki, 10 Ekim tarihli köşe yazısında Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Genel Koordinatörü Orhan Karakurt'u "AKUT'u ele geçirmeye çalışmakla" suçlamıştı:

"AKP'li bazı yerel yönetimler, Orhan Karakurt'un baskısıyla ve yönlendirmesiyle kendi bölgelerindeki AKUT ekiplerine binbir zorluk çıkarıyor, söz verdikleri destekleri iptal ediyor, yıllardır kullandığımız yerleşkelerimizden çıkmamızı, kendimize yeni yer bakmamızı istiyor."