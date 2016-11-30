Nasuh Mahruki AKUT başkanlığından istifa etti

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nasuh Mahruki, hem derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığından hem de Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.

"28.11.2016'da gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında yeni görev bölümü yapılmış ve bugüne kadar Genel Sekreterlik görevini sürdürmekte olan Saydun Gökşin Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu üyesi Ebru Atalay Alp Genel Sekreterlik, AKUT Kocaeli Ekip Lideri ve eğitmenimiz Recep Şalcı ise Yönetim Kurulu üyeliği görevine getirilmiştir."

Nasuh Mahruki'nin AKUT Onursal Başkanı olması önerisi de Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılan üyelerin oyları ile kabul edildiği açıklandı.

AKUT, Ekim ayı içinde İstanbul'daki merkez binasının boşaltılması talebiyle de gündeme gelmişti.

Mahruki, İstanbul Valiliği'nin kararını, "siyasi" olarak değerlendirmişti.