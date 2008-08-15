Nastia altın madalyayı kaptı

Tempo24-

Ulusal Spor Sarayı'ndaki oyunların artistik cimnastik müsabakalarında bugün bayanlar genel bireysel yarışmanın finali gerçekleştirildi. Kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu unvanı bulunan 19 yaşındaki ABD'li sporcu Nastia Liukin, 63.325 toplam puanla altın madalyaya uzandı. Liukin, atlama beygirinde 15.025, asimetrik paralelde 16.650, dengede 16.125 ve yer hareketlerinde 15.525 puan alarak toplamda 63.325 puana ulaştı.

Bu dalda gümüş madalya, 62.725 toplam puanla bir başka ABD'li Shawn Johnson'ın olurken, Çin Halk Cumhuriyeti'nden Yang Yilin de 62.650 toplam puanla bronz madalya aldı.Artistik cimnastikte bayanlar takım yarışmasında ise Çin Halk Cumhuriyeti, ABD'yi geride bırakarak altın madalyanın sahibi olmuştu.Oyunlarda artistik cimnastik dalındaki mücadeleye, 17 Ağustos Pazar gününden itibaren erkekler ve bayanlar alet finalleriyle devam edilecek.