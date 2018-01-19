Nasri, Premier Lig'e dönüyor

Antalyaspor'a transferi büyük sansasyon yaratan fakat performansı bunun gerisinde kalan Samir Nasri, Premier Lig'e geri döneceği iddia edildi.

Samir Nasri ile yolların ayrılacağını açıklayan Hamzaoğlu, “Sürekli yurt dışında. Kulüple de sürekli menajerleri aracılığıyla iletişim halinde. İsteyen kulüpler olduğunu biliyorum. Anlaşırlarsa Nasri bir başka kulübe gidecek' demişti.

İngiliz HITC sitesi West Ham United’ın ofansif orta saha arayışında Nasri’nin, Atletico Madrid’te forma giyen Nicholas Gaitan ve Inter’de forma giyen Joao Mario’dan daha ucuz bir alternatif olabileceğini yazdı.

Nasri'nin kendini Premier Lig'de kanıtlamış bir isim olması transferi kolaylaştırırken, yıldız oyuncuya verilecek yüksek yıllık ücret, bonservis bedeli düşük olduğu için sorun edilmiyor.