'Nasreddin Hoca bugün yaşasa tutuklanırdı'

Le Monde gazetesi İstanbul muhabiri ve yazarı Guillaume Perrier günümüz Türkiyesi'nde yaşasa tutuklanacağını öne sürdü.

Perrier dün gazete yayımlanan makalesinde şu yorumu yaptı:

"Konya’nın Akşehir ilçesinde 1959’dan beri düzenlenen Akşehir Festivali’nde tiyatrolar, danslar, müzikler ve sergilerle yarı mitolojik Nasreddin Hoca figürü kutlanıyor. Hoca kadar özgür bir mizaha bugünkü Türkiye’de izin verilir miydi diye sormak istiyoruz. Piyanist Fazıl Say, şair Ömer Hayyam’dan Twitter’da alıntı yaptığı için dine saygısızlıktan dava edilmedi mi? Haftalık mizah dergisi Penguen çizerlerinden karikatürist Bahadır Baruter, Nasreddin’i aratmayan bir karikatür yüzünden suçlanmadı mı? Son zamanlarda Türkiye’de her şeyden utanma rüzgarı esiyor. Seks ve alkol tehlikeli olarak görülüyor. Bir mizah festivali ile kutlanan Nasreddin Hoca bugün yaşasaydı şüphesiz hapiste olurdu. İşte bu Türkiye’nin paradoksu."