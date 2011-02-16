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Dünya

NASRALLAH'TAN İSRAİL'E TEHDİT BEYRUT (A.A)

16 Şubat 2011 20:15

-NASRALLAH'TAN İSRAİL'E TEHDİT BEYRUT (A.A) - 16.02.2011 - Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in Lübnan'a saldırması halinde, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeydoğusundaki Celile bölgesini işgal edeceği tehdidinde bulundu. İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ın "ülkenin kuzey cephesindeki sakin durumun hep böyle sürmeyeceğini" söylemesi üzerine Nasrallah, sınırda yüzlerce Hizbullah yanlısına yaptığı, dev ekrandan yayımlanan konuşmasında, Lübnan'a girilirse, "Hizbullah savaşçılarına" Celile'nin kontrolünü ele geçirmeleri emrinin verilebileceğini belirtti. Nasrallah, ayrıca 2008'de Şam'da öldürülen Hizbullah liderlerinden İmad Mugniye'nin öcünü almak için Hizbullah'ın İsrailli liderleri ve generalleri hedef alabileceği tehdidinde bulundu. Liderlere ve generallere saldırma kararının uygun bir zamanda alınacağını belirten Nasrallah, "Siyonist liderlere ve generallere sesleniyorum. Dünyanın neresinde olursanız olun, ne zaman olursa olsun dikkat edin, çünkü İmad Mugniye'nin kanı boşuna akmadı" dedi. İmad Mugniye 12 Şubat 2008'de Şam'da aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu ölmüştü. İsrail, Mugniye'nin ölümüyle ilgisi olmadığını ileri sürmüş, Hizbullah ise İsrail'i suçlayarak, uygun zaman ve yerde intikam alacağını belirtmişti.

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