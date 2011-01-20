Nasrallah’la Beyrut’ta giz görüşme

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Katar Başbakanı Şeyh Hamid bin Casim bin Cabir El Tani, dün sabaha karşı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’la Beyrut’ta gizli bir yerde buluştu. Nasrallah’ın siyasi danışmanı Hüseyin Halil’in de yer aldığı tarihi görüşmede Lübnan krizi ve çözüm yolları ele alındı. Görüşme fotoğrafını Hizbullah medyaya dağıttı. Davutoğlu ve El Tani, Beyrut’ta iki gündür aynı otelde kalarak, Lübnan’ın tüm siyasi isimleriyle görüşüyor.



Lübnan krizini çözmek amacıyla Şam zirvesinin ardından Beyrut’a giderek arabuluculuk görüşmelerine başlayan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, dün sabaha karşı Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamid bin Casim bin Cabir El Tani’yle beraber kaldıkları otelden gizlice ayrıldı ve yine adresi gizli tutulan bir yerde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile buluştu. Böylece geçen haftadan bu yana süren krizde ilk kez Hizbullah lideri Nasrallah ile yüz yüze görüşme gerçekleşti. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





Hizbullah’tan fotoğraf



Nasrallah’ın siyasi danışmanı Hüseyin Halil’in de yer aldığı, Davutoğlu, Tani ve Nasrallah görüşmesiyle ilgili ilk açıklamayı Hizbullah yaptı. Hizbullah ayrıca, pencereleri bile perdelerle sıkı sıkıya kapatılmış görüşme fotoğrafını basına dağıttı. Hizbullah’ın açıklamasında liderlerin Lübnan’daki siyasi kriz ve çözüm yolları üzerinde görüştükleri belirtildi. Türk Dışişleri’nin de doğruladığı görüşme 3 saat sürdü. Lübnan’da önceki gün Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman, Parlamento Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Saad Hariri ile görüşen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, dün Hizbullah liderinin yanısıra ülkenin etkin diğer siyasi gruplarının liderleriyle de temaslarda bulundu. Katar Başbakanı ile arabuluculuk çalışmaları yürüten Davutoğlu, Dürzi lider Velid Canbolad ve Hıristiyan Maruni lider Mişel Aun’la biraraya geldi. Davutoğlu son olarak krizin baş aktörü Başbakan Saad Hariri ile 2’nci kez görüştü.





İsrail’in ilk hedefi



Lübnan’daki en büyük silahlı gücü elinde bulunduran ve 11 bakanını hükümetten çekerek Lübnan Başbakanı Saad Hariri hükümetini düşüren Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail’in açık ve birinci hedefi olması nedeniyle kamuoyu önüne çıkmıyor ve görüşmelerini de gizli yerlerde gerçekleştiriyor.





İç savaştan korkuluyor



Lübnan krizine, 2005’te bombalı suikastle öldürülen Lübnan Başbakanı Refik Hariri cinayetini soruşturan Lahey merkezli Uluslararası Hariri Mahkemesi’nin, Hizbullah ve Suriye liderlerini suçlamaya hazırlanması neden oldu. Babasının ölümünden sonra seçimlerden galip çıkarak, başbakanlık koltuğuna oturan oğul Saad Hariri, mahkeme savcılarına verdiği ifadede suikastten doğrudan Suriye ve Hizbullah liderliğini sorumlu tuttu. Krizin devam etmesi halinde ülkede iç savaşın çıkmasından korkuluyor.





Suudi Arabistan arabuluculuktan çekildi



Şam zirvesinin ardından Suriye ile arabuluculuğuna destek verilen Suudi Arabistan ‘Lübnan’ı çok tehlikeli bularak’ görüşmelerden çekildi. Suudi Dışişleri Bakanı Prens Suud el Faysal, devlet televizyonu El Arabiya’ya yaptığı açıklamada, Lübnan’ın ‘Çok tehlikeli bir aşamaya geldiğini’ belirterek, Suriye ile yürütmeye çalıştıkları arabulucuğa son verdiklerini söyledi. Prens Faysal, Lübnan krizine son veremedikleri için Suudi Kralı Abdullah’ın arabulucuk yapmayacağını söyledi. Faysal ayrıca, Lübnan’da krizin çözülmemesi halinde Lübnan devletinin sona ereceğini, farklı dini ve etnik grupların barış içinde birlikte yaşadığı Lübnan modelinin de biteceğini savundu. New York Times gazetesi ise ABD’nin yer almadığı pazarlıklarda bölgesel güç Türkiye’nin Lübnan sahnesinde kaldığı yorumunda bulundu. Suudi Arabistan, krizin bir tarafı Lübnan Başbakanı Saad Hariri’ye tam destek vermesi nedeniyle çözümde önemli bir yerde bulunuyordu. İkinci taraf Hizbullah’ın arkasında ise İran ve Suriye yer alıyor.





