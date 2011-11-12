Nasrallah'dan İran ve Suriye uyarısı

T24 - Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İran ve Suriye'ye açılacak olan bir savaşın sadece o ülkelerle sınırlı kalmayacağını, bütün bölgeye yayılacağı uyarısında bulundu.



Hizbullah'ın Şehitler Günü'nde konuşan Nasrallah, bölgesel sorunlar ve İsrail'in savaş tehditleri hakkındaki görüşlerini açıkladı.



Nasrallah, Suriye'de Beşşar Esad rejiminin düşmesini isteyenlere de seslenerek, bu görüşlerinden vazgeçmeleri çağrısını yaptı.



Nasrallah, ABD ve Batı ülkelerinin İran hakkında geçtiğimiz salı günü açıklanan nükleer dosyasının ardından, İran'ı ve Suriye'yi hedef alan savaş tehditlerine de değinerek, ''İran ve Suriye'ye yönelik bir savaş, sadece İran ve Suriye ile sınırlı kalmaz, bütün bölgeyi etkiler'' dedi.



İsrail Hizbullah'tan korkuyor



Başta Güney Lübnan olmak üzere ülkenin barış içinde olmasının ana nedeninin, ülkedeki Hizbullah'ın gücünden kaynaklandığını belirten Hasan Nasrallah, "Lübnan askeri gücü, insanları ve direnişi aracılığı ile güçlendi, ama bu tetikte olmamamız anlamına gelmez. Direniş her zaman tetikte olmuştur. Biz İsrail'in 2006 Temmuz ayında gerçekleşen savaşta olduğu gibi, Lübnan'a savaş açmasını mümkün görmüyoruz. İsrail'in Lübnan'a karşı savaş açmamasının tek nedeni Amerika'nın ya da uluslararası toplumun baskısı değil, Hizbullah'ın güçlü olmasıdır" şeklinde konuştu.

UNESCO ABD'yi öfkelendirdi



Hizbullah lideri Nasrallah, uluslararası bir organizasyon olan UNESCO'nun (BM Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı) Filistin devletini kabul ettiğini ve bunun da ABD'yi öfkelendirdiğini söyledi. Nasrallah, ''Çünkü UNESCO'nun Filistin'i kabul etmesi onlara bazı haklarının verilmesini sağladı. ABD, her ne kadar UNECSO, STL (Lübnan için kurulan uluslararası özel mahkeme) gibi yasadışı ve anayasaya aykırı bir şekilde kurulmamış olmasına rağmen, UNESCO'ya giden fonlarını durdurdu'' diye konuştu.



