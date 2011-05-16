-NASRALLAH: "FİLİSTİNLİLER TOPRAKLARINA YAKINDA DÖNECEK" BEYRUT (A.A) - 16.05.2011 - Hizbullah lideri Nasrallah, Filistinlilerin kendi topraklarına dönmelerinin hakları olduğunu ve bunun da yakında gerçekleşeceğini söyledi. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Filistinlilerin Nakba (felaket) olarak andığı ve İsrail'in kuruluş günü olan dün Lübnan, Suriye, Gazze'de düzenlenen gösteriler ve İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 civarında Filistinlinin hayatını kaybetmesi üzerine açıklama yaptı. Hasan Nasrallah, Hizbullah tarafından yayımlanan açıklamasında, Filistinlilerin evlerine dönme hakları olduğunu belirtti. Lübnan, Suriye ve Gazze'de gösteri yapan Filistinlileri, bu haklı davalarında desteklediğini belirten Nasrallah, "Filistinliler, bütün dünyaya haklı davaları konusunda gerçekleri göstermişlerdir" dedi. Nasrallah, Filistinlilerin Nakba gününe uygun davrandıklarını ve kendi hakları olan, topraklarına dönme konusundaki kararlılıklarını ortaya koyduklarını söyledi. Filistinlilerin herhangi bir yere yerleştirilmesinden korkmaması gerektiğini de belirten Nasrallah, "Çünkü sizin ana kararınız kendi topraklarınıza dönmektir. Siz ne pahasına, kaç cana mal olursa olsun, kendi topraklarını özgürleştirmek için sonuna kadar mücadele edeceksiniz" ifadesini kullandı.