Nasrallah: Türkiye, Suriye'de askeri zafere inanarak bir yere varamayacak

Çeviri: Varsan Çekiç

Lübnan'ın Hizbullah Partisi ve örgütünün Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, örgütün Suriye rejiminden kimyasal silah aldığına dair iddiaları "gerçekten gülünç" olarak tanımlayarak, "Dinsel sebepler, kimyasal silahlara sahip olmamızı ve kullanmamızı engelliyor. Bu suçlamalar, Lübnan'da tehlikeli yankılar uyandırıyor. Suçlamalar ülkeyi ve bütün insanlarını tehlikeye atacak" diye konuştu.

Huffington Post'un haberine göre Nasrallah'ın konuşmasında, Suriye'de muhaliflere para ve silah yardımında bulunan Türkiye ve Suudi Arabistan'a da seslenerek, Suriye'de nihai çözümün şiddetle değil, politikayla geleceğini söyledi.

Lübnan'da yayımlanan Al-Akbar Gazetesinin haberinde yer alan seslenişte Nasrallah, "Suudi Arabistan, Türkiye ve diğer Körfez ülkelerine, tutumlarını tekrar gözden geçirmeleri için sesleniyorum. Askeri zafere inanarak hiçbir yere varamayacaksınız. Hizbullah nefretinizi bir kenara koyun ve aklınızla düşünün. Menfaatinizi, bölgenin menfaatini ve hayatta kalabilmesini düşünün" diye konuştu.

Suriye iç savaşında Hizbullah'ın küçük ama önemli bir rol oynadığını belirten Huffington Post örgütün, Suriyeli muhaliflerin elindeki kuzey kentlerine asker gönderdiğini ve Suriye ordusunun şehir savaş taktikleri hakkında eğitilmesine yardım ettiğini yazdı.