Nasrallah: Türk bayrakları el üstünde tutuluyor

T24- Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Arapça yayımlanan TRT El Turkiyye kanalının Genel Yayın Müdürü Sefer Turan'a verdiği röportajda, Türkiye-İsrail ilişkileri, Türkiye'nin bölgedeki rolü, İsrail ile Lübnan arasında yeni bir savaş çıkma olasılığı olup olmadığı gibi çeşitli konulardaki görüşlerini açıkladı.



Türkiye'nin dünya halklarının saygısını kazanacağını kaydeden Nasrallah, "Çünkü Türkiye, hakkı savunmakta ve vatandaşlarını yüzüstü bırakmamaktadır" diye konuştu.



Nasrallah, Türkiye'nin son yıllarda bölgedeki çatışmalarda arabuluculuk yaparak öne çıktığını, Arap halkının ezici çoğunluğunun, Türkiye'nin tavrını ve politikasındaki dönüşümü olumlu karşıladığını belirterek şunları söyledi;



"Bugün İsrail'i saldırgan görenler, İsrail'in uluslararası hukuk kuralları hiçe saydığını söyleyen, İsrail'i işgalci ve gaspçı olarak değerlendirenler, Türkiye'nin duruşunu mükemmel olarak değerlendirecektir, bu pozisyonu tebrik edecektir, bununla gurur duyacaktır. Bugün siz görüyorsunuz: Türk bayrakları ve Türk liderlerin fotoğrafları dünyanın dört bir yanında el üstünde tutulmaktadır. Bu bahsettiğimiz tavrın bir ifadesidir. Arap dünyasında kamuoyu yoklamalarında en başta gelen liderler sorulduğunda, Başkan Ahmedinejad'ın ve Başkan Esad'ın ismi geçerdi. Şimdi bu isimlere Türk Başbakanı Erdoğan eklendi."



İran'ın nükleer dosyası konusunda Türkiye'nin oynadığı rolün bölge barışçıl amaçlı olduğunu belirten Nasrallah şöyle konuştu;



"Nükleer konudaki sorunun siyasi ve diplomatik yollarla çözümü, Amerika ve İsrail'in getirmek istediği savaşın, ambargo ve krizlerin gölgesini bölgemizden uzaklaştıracaktır. Türkiye, İranlı liderlerin samimiyetine ve barışçıl amaçlarla hareket ettiklerine ikna olduğu için, uluslararası toplum ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna gerekli garantileri verdiklerini gördüğü için, son dönemde Brezilya'yla birlikte çok büyük gayret sarf etmiştir ve sonunda bir anlaşma imzalanmıştır. Ama maalesef Amerikan yönetimi ve bazı Batılı çevreler, İran'ın nükleer sorununa diplomatik ve siyasi çözüm istememektedir."



"Türkiye'nin Suriye konusunda, 2006 yılındaki Lübnan savaşında ve Gazze savaşı sırasındaki tavrının da takdire şayan olduğunu" belirten Nasrallah, tüm bunların Türkiye'ye ileri bir pozisyon sağladığını belirtti.