Nasrallah: İsrailliler fareler gibi saklanıyor, misilleme kaçınılmaz

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Hizbullah komutanı Samir Kuntar'ın Suriye’nin başkenti Şam’da İsrail jetleri tarafından hedef alınarak öldürülmesinin birinci haftası münasebetiyle yaptığı konuşmada, 'İsrail'e misilleme kaçınılmaz' ifadesini kullandı.

Naharnet’te yer alan habere göre, “Savaşçılarımızın kanını akıtanları affetmeyeceğiz. İsrail’e, tüm sınırlarını ve ötesini izlemesini söylüyoruz, çünkü Hizbullah’ın misillemesi her yerde olabilir” diyen Nasrallah, misillemenin zamanı ve yerinin “Hizbullah savaşçıları ve komutanlarının” elinde olduğunu belirtti. Hizbullah lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

“Herhangi bir yaptırım veya tehditten korkmuyoruz ve savaşçı ve kardeşlerimizin dünyanın neresinde olursa olsun kanlarının akıtılmasına tolerans göstermeyeceğiz. İsrailliler sınırda fareler gibi saklanıyorlar. İsrailler endişeli ve endişeli olmalılar da – sınırda ve İsrail içinde. Onların tehditleri işlerine yaramayacak. Rahatsız olmalısınız. Dışarıda da içeride de. Rahat olmayacaksınız. Rahat yüzü size haram.”

"Samir serbest kaldıktan sonra ailesi ve arkadaşlarıyla normal bir hayat sürdürebilirdi "

Samir Kuntar’ı “direniş okulu için bir ikon” sözleriyle niteleyen Nasrallah, “Samir serbest kaldıktan sonra ailesi ve arkadaşlarıyla normal bir hayat sürdürebilirdi ve askeri olarak dahil olmadan direniş ekseninde kalabilirdi, ancak bunu yapmayı reddetti. Ona sunduğum tekliflerden biri buydu ve ona, entelektüel bir rol oynayabileceğini söyledim” dedi ve ekledi, “İsrail, Kuntar’ın öldürülmesinin macera ve fedakarlığa değeceğine karar verdi. Kuntar’ın Hizbullah için o kadar da önemli olmadığını düşündüler.”

İsrail jetlerinin Suriye'nin başkenti Şam'daki Caramana bölgesindeki bir binayı dört uzun menzilli füzeyle hedef aldığı ifade edilmişti. 29 yıl İsrail’deki cezaevlerinde kalan Kuntar hakkında Hizbullah’tan yapılan açıklamada, “Siyonist savaş uçakları Caramana’daki bir binayı hedef aldı. Kardeşimiz Mücahid Samir Kuntar, birkaç Suriye vatandaşıyla birlikte saldırıda şehit oldu” denilmişti.

"İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan mahkum"

1962 doğumlu Kantar, 16 yaşındayken Filistin Halk Kurtuluş Ordusu’nun üç üyesi ile birlikte Lübnan’dan İsrail’e geçerek burada bir saldırı düzenlemiş ve 542 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2008’de iki İsrail askerinin cenazesi karşılığında serbest bırakılan Kuntar, İsrail hapishanelerinde en uzun süre tutulan Hizbullah mensubu olmuştu.

Kantar’ın cansız bedeni öldürülmesinden bir gün sonra başkent Beyrut’ta toprağa verildi. Kantar’ın cenazesi için Beyrut’un güneyindeki Dahiya’da binlerce insan sokağa çıkmış ve Kuntar’ın öldürülmesi Filistin’de de protesto edilmişti. Hizbullah komutanının öldürülmesi Hamas tarafından da kınanmıştı.