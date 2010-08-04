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Dünya

NASRALLAH: İSRAİL SALDIRIRSA SESSİZ KALMAYIZ BEYRUT (A.A)

04 Ağustos 2010 01:23

-NASRALLAH: İSRAİL SALDIRIRSA SESSİZ KALMAYIZ BEYRUT (A.A) - 03.08.2010 - Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah, İsrail Lübnan ordusuna saldırıda bulunursa sessiz kalmayacaklarını söyledi. Video bağlantısı yoluyla onbinlerce kişiye seslenen Nasrallah, ''Lübnan ordusuna her nerede saldırı olursa orada direniş olur ve (direniş) buna muktedirdir'' dedi. Nasrallah, ''Lübnan ordusunu hedef alan İsrail'in eli kırılacaktır'' diye konuştu. Eski Lübnan başbakanı Refik Hariri'nin öldürülmesinden İsrail'i sorumlu tutan Nasrallah, ''Refik Hariri'ye 14 Şubat 2005'te düzenlenen suikastten düşman İsrail'i sorumlu tuttuğumuzu bugün size bildiriyorum'' dedi. İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmada bir İsrailli yarbayla, ikisi asker üç Lübnanlı ölmüştü.

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