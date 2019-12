Nasrallah: Her türlü saldırıya karşı hazırız

Lübnan’daki Şii Hizbullah örgütünün lideri Şeyh Hasan Nasrallah, Hizbullah’ın Lübnan’da her türlü İsrail saldırısına karşı hazır olduğunu söyledi.



Şeyh Hasan Nasrallah, Beyrut’un güneyinde Şii partisine ait bir merkezde toplanan binlerce kişinin izlediği dev ekrandan yaptığı konuşmada, Hizbullah üyelerinden güneyde “direniş göstermelerini ve tetikte olmalarını” istediğini bildirdi.



“Topraklarımıza yönelik her saldırıya hazırız” diyen Nasrallah, Hizbullah’ın İsrail’e yöneltilmiş füzeler yerleştirdiğini de dolaylı yoldan yalanladı.



Nasrallah, Hizbullah’ın, her eylemin sorumluluğunu üstlenme cesaretine sahip olduğunu, saklanmadığını belirterek, bu olayın arkasında “İsrail ajanlarının” bulunduğunu savundu.



Hizbullah lideri ayrıca, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır geçişi olan Refah kapısının açılması için milyonlarca Mısırlı’nın sokaklara dökülmesini istedi.



Nasrallah, “Mısır polisi, milyonlarca Mısırlı’yı öldürebilir mi? Mısır halkı, beden gücüyle Refah sınır kapısını açmalısınız” diye konuştu.



Lübnan ordusundan adını açıklamak istemeyen bir yetkili, perşembe günü, ülkenin güneyinde İsrail’e yöneltilmiş 7 füze bulduklarını söylemişti.



Yetkili, füzelerin Hizbullah örgütünün merkezi konumunda olan ve İsrail sınırına yaklaşık 5 kilometre mesafede yer alan Nakura ve Tair Harfa arasındaki kıyı bölgesinde bulunduğunu açıklamıştı.