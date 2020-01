-Nasrallah halkın karşısına çıktı BEYRUT(A.A) - 06.12.2011 - Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in ölüm tehditlerine rağmen, 2008 yılından bu yana ilk kez, aşure gününde binlerce kişinin karşısına çıkarak gövde gösterisi yaptı. Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının Kerbela'da katledilişinin 1372. yıl dönümünde 10 binlerce Şii, Beyrut'un banliyö bölgesinde bir araya geldi. Sabahın erken saatlerinden itibaren Şiilerin çoğunlukla yaşadığı bölgede toplanan siyahlara bürünmüş kadın-erkek, genç-yaşlı onbinlerce kişi, Hazreti Hüseyin için yapılan taziye meclislerinde okunan mersiyeleri dinleyerek ağladı. Sokakları dolduran binlerce kişi daha sonra aşure günü etkinliklerinin düzenleneceği alana doğru yürüyüş yaptı. "Kahrolsun Amerika ve İsrail" sloganları atan kalabalık meydanda toplandı. Hizbullah lideri Nasrallah'ın halkın arasında olduğu, bir anonsla duyuruldu. Bunun üzerine binlerce kişi Nasrallah'ı görmek için alanın ön kısmına doğru hamle yaptı. Nasrallah, halkın arasından yürüyerek kürsüye çıktı ve kısa bir konuşma yaptı. Nasrallah, "Bizi korkutmak isteyenlere karşı sizlerle birlikte olmak ve Hazreti Hüseyin'in yolunu izlediğimizi göstermek için sizlere konuşmak istiyorum" dedi. Nasrallah, daha sonra halkı selamlayarak, kürsüden indi ve halka video konferans yoluyla konuşma yaptı. Nasrallah, bu ülkeyi ve bütün dünyayı Amerika'nın tehdit ettiğini belirterek şunları söyledi: "Amerika, Arap dünyasında kendisini demokrasi ve özgürlüklerin savunucusu olarak göstermeye çalışmaktadır. Düşmanlarımızı belirlerken hataya düşmememiz gerekiyor. Düşmanlarımız, Amerika ve onun bölgedeki müttefikleridir. Amerika, Ortadoğu projesinin Suriye ve İran tarafından başarısızlığa uğratılmasından sonra, bu kez Arap halklarının uyanışını kullanmak istiyor. Bu kez amacı bölücülüğü kullanmak. Bütün bunlar İsrail çıkarınadır". Nasrallah, Suriye ile ilgili olarak da duruşlarının net olduğunu vurguladı. İsrail'e karşı mücadele eden Suriye rejiminin yanında olduklarını ve Suriye'de reformların hayata geçirilmesini istediklerini belirten Nasrallah, "Suriye'de rejimin kabul ettiği tüm reformlara 'evet' diyoruz. Fakat birileri, Mısır'daki büyük stratejik ortağını kaybetmesi ihtimalinden ve Irak'taki hezimetinden ötürü Suriye'yi yıkmak istiyor. Sormak istiyorum: Suriye'de istenen değişim, Filistin'in menfaatine midir?" dedi. Arap dünyasının kendi sorunlarıyla uğraşırken, İsrail'in bir yandan da kendi amaçları için çalışmalar yaptığını belirten Nasrallah, iç sorunlarla boğuşmak yerine bölgesel sorunlarla ilgilendiklerini söyledi. Nasrallah, Lübnan'daki istikrarın korunması için her zaman çaba harcayacaklarını belirterek şunları söyledi: "Hiçbir oyun ya da hesap Hizbullah'ın gücünü kıramayacaktır. Biz her zaman her duruma karşı hazırlıklıyız. Biz gücümüzle ve silahlarımızla her zaman Lübnan'ı korumaya hazırız." Hizbullah lideri Nasrallah, 2008 yılında İsrail'de yaptığı eylemlerden ötürü 30 yıl cezaevinde tutulan Semir Kuntar'ın serbest bırakılmasından sonra, Beyrut'ta düzenlenen törende kürsüye çıkmıştı. Nasrallah, kendisiyle görüşen liderleri Beyrut'ta bilinmeyen bir yerde kabul ederken, halka yaptığı konuşmaları ise video konferans yoluyla gerçekleştiriyor.