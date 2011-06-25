-NASRALLAH: ESAD BATIYI İKNA EDEMİYOR BEYRUT(A.A) - 24.06.2011 - Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan'da hükümetin kurulması ve Suriye'deki olaylar dahil olmak üzere bölgedeki gelişmeleri ele aldığı bir televizyon konuşması yaptı. Hasan Nasrallah, Suriye'de meydana gelen olaylarla ilgili olarak, "Suriye lideri Beşşar Esad, şu ana kadar silahlı gerillalara karşı iki genel af ilan etti, reformlar yapacağını söyledi, ancak yine de Batıyı ve muhalefeti ikna edemiyor. Ancak Bahreyn'de muhalefet, tek bir bıçak bile taşımamasına rağmen yargılanarak ceza aldı" dedi. Suriye halkına bölgedeki gelişmeleri iyi izlemeleri ve ona göre tavır almaları çağrısı yapan Nasrallah, Suriye'de meydana gelecek bir rejim değişikliğinin İsrail ve ABD'nin çıkarlarına hizmet edeceğini savundu. Son zamanlarda Hizbullah içindeki İsrail casuslarıyla ilgili olarak basında yer alan iddialarla ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Nasrallah, konunun çok önemli olduğunu belirtti. Nasrallah, bu konuyla ilgili olarak kendi içlerinde de karşı casusluk bölümü bulunduğunu ve bugüne kadar suçlananlarla ilgili yapılan iddiaların asılsız olduğunu, ancak bu kez durumun farklı olduğunu belirterek, şunları söyledi: "İsrail, bizimle mücadelesinde başarılı olamayınca bu kez CIA devreye girdi. Yaptığımız araştırmada 3 farklı olayla karşılaştık. İki kişinin CIA ile bağlantısını tespit ettik. Bir kişinin durumu ise araştırılıyor. Söz konusu iki kişinin, Beyrut'taki Amerikan Elçiliğindeki diplomatlarla alakası olduğunu belirledik. Beyrut'taki CIA ajanları İsrail'e hizmet ediyor, Amerika'ya değil. Bir kişinin CIA ile 5 aydır ilişkide olduğunu belirledik. İkinci kişinin daha önceden CIA ile bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Üçüncü kişi ise yabancılarla bağlantısı olduğunu kabul etti. Söz konusu kişiler, Hizbullah üst yönetiminden değil. Şu anda başka casus tespit edilmedi. Eğer başka casus varsa onları da ortaya çıkaracağız." Hasan Nasrallah, Hizbullah içinde 100'e yakın casus olduğu iddialarının ise gerçeği yansıtmadığını ve eğer tespit edilen casuslar olursa bunları açıklamaktan çekinmeyeceklerini söyledi. Nasrallah, yakalanan kişilerin Genel Sekreterliğe yakın olmadıklarını ve önemli bilgilere sahip bulunmadıklarını da belirtti. Lübnan hükümetiyle ilgili olarak da Nasrallah, ayrıca Lübnan'da hükümetin kurulmasının önemli bir aşama olduğunu ve hükümette iki bakanla temsil edildiklerini, kabinede yer alan diğer bakanların da kendi politik dostları olduğunu ve işbirliği içinde çalışacaklarını söyledi. Nasrallah, Lübnan'da hükümetin kurulması sırasında gerek iç gerekse dış ülkelerden çeşitli baskılar geldiğini, ama sonunda hükümetin tamamen Lübnanlıların kendi çabalarıyla kurulduğunu anlattı. Hükümet programının hazırlandığını ve hükümetin güven oyunu rahatlıkla alacağını belirten Nasrallah, Lübnan'da politik sorunların sona ereceğini ifade etti. Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail'in geçen hafta yaptığı savunma tatbikatının, İsrail'in kendi topraklarını füzelerden koruyamayacağının önemli bir göstergesi olduğunu da söyledi.