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BBC Türkçe

Nasim Najafi Aghdam: Türkçe videolar da üreten YouTube saldırganı

YouTube'un ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan genel merkezinde saldırı düzenleyen Nasim Aghdam'ın, "kanalındaki videoların filtrelenmesi" nedeniyle şirkete kızdığını gösteren paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. 39 yaşındaki Azeri kökenli İran asıllı

29 Nisan 2018 20:30

YouTube'un ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan genel merkezinde saldırı düzenleyen Nasim Najafi Aghdam'ın, "kanalındaki videoların filtrelenmesi" nedeniyle şirkete kızdığını gösteren paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. 39 yaşındaki Azeri kökenli İran vatandaşı Aghdam, YouTube'a Türkçe içerik de üretiyordu.

Kaliforniya polisi, 39 yaşındaki Nasim Najafi Aghdam'ın ismini açıklamasına karşın, saldırının nedeninin halen araştırıldığını belirtmekle yetindi.

YouTube, çeşitli şartları yerine getiren kullanıcılarının, ürettikleri video içeriklerden, izleme sayısı ile orantılı olarak kazanç elde etmesini teşvik ediyor.

Aghdam ise YouTube'un videolarına uyguladığı filtreleme nedeniyle kazancının azaldığı iddiasından şikayetçiydi.

YouTube saldırı sonrası, Aghdam'a ait kanalları kapatırken, saldırganın geçmişte kaydettiği, aralarında Türkçe konuştuğu videoların da bulunduğu bazı içeriklere ulaşmak halen mümkün.

Salı günkü saldırıda, bir erkek ile iki kadın yaralanırken, saldırganın olay yerinde intihar ettiği açıklandı.

Hastaneye kaldırılanlardan 36 yaşındaki bir kişinin durumu ağı. Kadın diğer yaralılar ise 32 ve 27 yaşlarında.

Nasim Najafi Aghdam'ın Kaliforniya eyaletinin güneyindeki San Diego kentinde, YouTube'un San Bruno'daki merkezine yaklaşık 8 saat mesafede yaşadığı bildirildi.

Aghdam'ın YouTube'a çeşitli başka içeriklerin yanında hayvan haklarını savunan videolar eklediği aktarıldı.

YouTube tarafından silinen Nasime Wonder1 isimli hesabın toplam 5 bin üyesi bulunuyordu.

Nasim Najafi Aghdam, Ocak 2017'de paylaştığı bir video ile YouTube'un içeriklerini filtrelemesinden şikayet ediyordu.

ABD medyasına konuşan Aghdam'ın babası, kızının YouTube'a "kendisine para ödemediği için kızgın olduğunu" ve 2 gündür kendisine ulaşamadığını söyledi.

Aghdam'ın YouTube hesaplarının yanında Instagram ve Facebook hesapları da silindi.

YouTube genel merkezinde 3 kişiyi yaralayan saldırgan intihar etti
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