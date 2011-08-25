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Nasıl sızdı incelemesi

Genelkurmay Başkanlığı, emekli Orgeneral Işık Koşaner’in ses kaydıyla ilgili inceleme başlattı.

25 Ağustos 2011 03:00



T24 - Genelkurmay Başkanlığı, emekli Orgeneral Işık Koşaner’in ses kaydıyla ilgili inceleme başlattı.

 

Hürriyet'in haberine göre,  askeri yetkililer, “Koşaner eski Genelkurmay Başkanı da olsa, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelesinin ele alındığı bir toplantının yasadışı yollardan ne şekilde dinlendiğinin ve nasıl internete düştüğünün anlaşılabilmesi için inceleme başlatıldığını” söylediler.


Toplantının, içeride bulunan biri tarafından kaydedilip kaydedilmediği araştırılıyor. Bu arada dün akşam saatlerine kadar Koşaner’e ait olduğu iddia edilen ses kaydıyla ilgili Ankara’da savcılığa bir suç duyurusu yapılmadı.


Eski Genelkurmay Başkanlarından İlker Başbuğ’un Brüksel’de yaptığı bir konuşmanın internete düşmesiyle ilgili Genelkurmay inceleme yapmış, bir akademisyenin kayıt yapıp konuşmayı bir internet sitesine sattığı belirtilmişti.

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