"Nasıl daha az yakıt faturası öderiz?" sorusuna, 'Termostatik vana' ve 'yoğuşmalı kombi' kullanımıyla çözüm bulunacağı açıklandı.

Türk Makine Mühendisleri Odası (TMMO) Eskişehir Şube Başkanı Hakan Ünal, kullanıcıların ısınma seçeneklerini, konutlarının metrekarelerine göre belirlemesi gerektiğini söyleyerek, doğalgaz kullanımının verimli olması için binanın metrekaresinin önemli olduğuna dikkat çekti.

Kullanım alanı 2 bin metrekare üstünde olan konutlarda merkezi sistem ısıtma kullanımının zorunlu hale getirildiğini ifade eden Ünal, şu şekilde konuştu:

''2 bin metrekare üstünde bir konutunuz varsa oraya bireysel kombi alamazsınız, merkezi sistem ısıtmayı kullanmalısınız. Çünkü merkezi sistemde, bireysel kombili sisteme göre daha büyük bir enerji tasarrufu vardır.

Elinizde 10 daireli bir apartmanınız varsa her birine kombi takıldığında yaklaşık 200 bin kilo kalorilik bir enerji harcanır. Ancak bunun yerine merkezi sistem kullanılırsa bu 120-130 bin kilo kaloriye kadar düşer. Anlaşılacağı üzere merkezi sistem 2 bin metrekare üstü konutlarda bireysel kombilenmeye göre daha avantajlı bir sistemdir.''

'Fiyatı normal vanalara göre biraz fazla'

Ünal, kombi kullanan ya da kullanılması uygun olan yapılarda normal vana yerine ''termostatik vana'' kullanılmasını önerdiklerini vurguladı.

Termostatik vana kullanımıyla enerjide tasarruf sağlandığına dikkat çeken Ünal, şöyle devam etti:

''Termostatik vanaların farkı, siz odanın sıcaklığını arttırmak ya da azaltmak için kombiyi açıp kapatmak, kombinin ayarlarını değiştirmek zorunda kalmazsınız. Bu vananın üzerinde dereceler vardır. Bu derecelere göre her peteği istediğiniz gibi ayarlayıp istediğiniz ısıyı alabilirsiniz.

Türkiye'de yeni yapılarda zorunlu olan bu vanalar eski yapılarda kullanıcı tercihine bağlı olarak değiştirilebiliniyor. Ancak fiyatı normal vanalara göre biraz fazla olduğu için pek tercih edilmiyor.''

'Kombinin hangi iklimde kullanıldığı önemli'

TMMO Şube Sekreteri Atilla Tomsuk da kombinin kullanım ömrüyle ilgili bir zamanın verilmesinin yanlış olacağını belirtti.

Kombi kullanım ömrünün kullanan kişi, yer ve tesisatla ilgili olduğunu anlatan Tomsuk, şunları söyledi:

''Kombinin verimliliği ise kullanım koşullarına bağlıdır. Kombinin nerede ve hangi iklimde kullanıldığı da çok önemlidir. Bu nedenlerden kombi için bir ömür söylemek doğru olmaz. Ancak bakımını yaptıran, pislik girmesi ve birikmesini önleyen tutucusunu taktıran kombinin ömrünü uzatır.

Kombilerin birçok çeşidi var. Bunlardan diğerlerine göre yüksek verim sağlayan kombiler 'yoğuşmalı kombiler'dir. Bu tür kombiler atık ısıyı en aza indirdiği ve verimi arttırdığı için bu tür kombileri öneriyoruz.''

Tomsuk, broşürlerde reklam amaçlı ölçülebilen verim miktarının yüzde 90-93 gibi yüksek değerlerde gösterildiğini ancak bu verimlerin çok özel ortamlarda elde edildiğini de sözlerine ekledi.