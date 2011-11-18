Nasıl bedelli olunur?



T24 - Bedelli askerlik tasarısı bakanların imzasına açıldı. Düzenlemeden 30 yaş ve üstü yararlanacak. 25 bin lira 4 taksite bölünecek.











Başbakan Tayyip Erdoğan’ın gelecek hafta Meclis’e geleceğini söylediği bedelli askerlik yasa tasarısı Bakanlar Kurulu’nun imzasına açıldı. Askerliğini bedelli yapmak isteyenlerden de 25 bin TL alınacak. Ödeme kolaylığı için bu miktar 4 taksitte ödenebilecek. Bedelli askerliğin süresi 21 gün olarak belirlendi. Tasarıda, imkanı olmayanların para yerine bir süre kamu hizmeti yapması seçeneğinin yer alabileceği de konuşuluyor.







Erdoğan açıklayacak





Radikal gazetesinde yer alan habere göre, bedelli askerlik düzenlemesi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerekçeleriyle birlikte açıklanacak.Bunun için Hükümet ve AK Parti kanadından herhangi bir açıklama gelmiyor. Erdoğan’ın, bakanlara tasarıyı göstermeden imzalarını aldığı öğrenildi. Tasarıdaki düzenlemeler bizzat Başbakan Erdoğan tarafından açıklanacak.





Gelirler sosyal yardıma





Ancak, dün bakanların imzasına açılan düzenlemenin Radikal’in manşetten duyurduğu şekilde olduğu ortaya çıktı. Bedellide yaş 30, para miktarı da 25 bin TL olacak. Bu kapsama 400 bine yakın insan giriyor. Bedelliden yararlanacakların sayısının da 150 bini bulması bekleniyor ve en az 2.5 milyar dolar gelir hedefleniyor. Bu para hazineye değil, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına aktarılacak. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, bu paranın kullanımına ilişkin çalışma yapıyor. Başbakan Erdoğan, kamu vicdanının da rahatlatılması açısından bu paranın önemli bir bölümünün şehit yakınları ve gazilere bırakılmasını istiyor.







İlk celp 2012 başında



Bakanlar Kurulu’nun imzasına açılan tasarı büyük bir aksilik olmazsa kasım ayı içerisinde hayata geçecek. Haftaya Meclis’e sunulacak tasarı önce komisyonda, sonra Genel Kurul’da görüşülecek. Muhalefet bedelli askerliğe sıcak bakıyor.





Meclis’teki görüşmelerde yaş sınırı ve para miktarının aşağı çekilmesi konusunda talepler olmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Genelkurmay’ın hasassiyetlerini de gözetecek olan hükümetin bu konuda taviz vermesi beklenmiyor. Bedelli askerlik düzenlemesi büyük olasılıkla aralık ayı öncesi de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanarak yürürlüğe girecek. İlk bedelli tertibinin 2012’nin şubat ayında ya da nisanda olması bekleniyor.





Yaş ve para sınırı Meclis’te aşağıya çekilebilir mi?



Bedelli askerlik tasarısı haftaya Meclis’e sunulacak. Uygulamayı CHP ve BDP’nin desteklediği biliniyor. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi dün “Başbakan kuzu kuzu CHP’nin çizgisine geldi” dedi. Meclis’te tasarıda değişkilik önerileri de gündeme gelebilir. Kamuoyunda yaş ve bedelin aşağıya çekilmesi yönünde talepler tartışılıyor.







